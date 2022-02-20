На Украине заявили, что войска РФ обстреляли Луганск

Российские военные открыли огонь из тяжелого вооружения по Луганску с целью провокации и обвинения в агрессии украинской стороны. Об этом сообщили в пресс-службе Операции объединенных сил (ООС) Украины.
«Около 21 часов, российско-оккупационные войска совершили очередную провокацию с целью обвинения украинских военных. Агрессор открыл огонь из тяжелого вооружения, из района населенного пункта Лобачево в направлении Луганска», — говорится в сообщении, опубликованном ООС на официальной странице в Facebook.
В заявлении отмечается, что украинская сторона не проявляла никакой агрессии на территории Луганска. Сообщения о причастности ВСУ (Вооруженные силы Украины) к обстрелам в пресс-службе ведомства назвали «откровенной ложью и провокацией».
Ранее Народная милиция ЛНР сообщила, что ВСУ начали обстрел территории Луганской народной республики из артиллерийских орудий по всей линии соприкосновения. Предполагается, что Украина готовит наступление.
Российские военные открыли огонь из тяжелого вооружения по Луганску с целью провокации и обвинения в агрессии украинской стороны. Об этом сообщили в пресс-службе Операции объединенных сил (ООС) Украины. «Около 21 часов, российско-оккупационные войска совершили очередную провокацию с целью обвинения украинских военных. Агрессор открыл огонь из тяжелого вооружения, из района населенного пункта Лобачево в направлении Луганска», — говорится в сообщении, опубликованном ООС на официальной странице в Facebook. В заявлении отмечается, что украинская сторона не проявляла никакой агрессии на территории Луганска. Сообщения о причастности ВСУ (Вооруженные силы Украины) к обстрелам в пресс-службе ведомства назвали «откровенной ложью и провокацией». Ранее Народная милиция ЛНР сообщила, что ВСУ начали обстрел территории Луганской народной республики из артиллерийских орудий по всей линии соприкосновения. Предполагается, что Украина готовит наступление.