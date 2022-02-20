На Украине заявили, что войска РФ обстреляли Луганск

Россию назвали агрессором и обвинили в провокации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Российские военные открыли огонь из тяжелого вооружения по Луганску с целью провокации и обвинения в агрессии украинской стороны. Об этом сообщили в пресс-службе Операции объединенных сил (ООС) Украины.

«Около 21 часов, российско-оккупационные войска совершили очередную провокацию с целью обвинения украинских военных. Агрессор открыл огонь из тяжелого вооружения, из района населенного пункта Лобачево в направлении Луганска», — говорится в сообщении, опубликованном ООС на официальной странице в Facebook.

В заявлении отмечается, что украинская сторона не проявляла никакой агрессии на территории Луганска. Сообщения о причастности ВСУ (Вооруженные силы Украины) к обстрелам в пресс-службе ведомства назвали «откровенной ложью и провокацией».

Ранее Народная милиция ЛНР сообщила, что ВСУ начали обстрел территории Луганской народной республики из артиллерийских орудий по всей линии соприкосновения. Предполагается, что Украина готовит наступление.