20 февраля 2022

На Украине заявили, что войска РФ обстреляли Луганск

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Тактико-специальное учение
Россию назвали агрессором и обвинили в провокации Фото:
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Война на Украине

Российские военные открыли огонь из тяжелого вооружения по Луганску с целью провокации и обвинения в агрессии украинской стороны. Об этом сообщили в пресс-службе Операции объединенных сил (ООС) Украины.

«Около 21 часов, российско-оккупационные войска совершили очередную провокацию с целью обвинения украинских военных. Агрессор открыл огонь из тяжелого вооружения, из района населенного пункта Лобачево в направлении Луганска», — говорится в сообщении, опубликованном ООС на официальной странице в Facebook.

В заявлении отмечается, что украинская сторона не проявляла никакой агрессии на территории Луганска. Сообщения о причастности ВСУ (Вооруженные силы Украины) к обстрелам в пресс-службе ведомства назвали «откровенной ложью и провокацией».

Ранее Народная милиция ЛНР сообщила, что ВСУ начали обстрел территории Луганской народной республики из артиллерийских орудий по всей линии соприкосновения. Предполагается, что Украина готовит наступление.

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Российские военные открыли огонь из тяжелого вооружения по Луганску с целью провокации и обвинения в агрессии украинской стороны. Об этом сообщили в пресс-службе Операции объединенных сил (ООС) Украины. «Около 21 часов, российско-оккупационные войска совершили очередную провокацию с целью обвинения украинских военных. Агрессор открыл огонь из тяжелого вооружения, из района населенного пункта Лобачево в направлении Луганска», — говорится в сообщении, опубликованном ООС на официальной странице в Facebook. В заявлении отмечается, что украинская сторона не проявляла никакой агрессии на территории Луганска. Сообщения о причастности ВСУ (Вооруженные силы Украины) к обстрелам в пресс-службе ведомства назвали «откровенной ложью и провокацией». Ранее Народная милиция ЛНР сообщила, что ВСУ начали обстрел территории Луганской народной республики из артиллерийских орудий по всей линии соприкосновения. Предполагается, что Украина готовит наступление.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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