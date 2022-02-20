В результате обстрелов в ЛНР уже есть погибшие Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

В непризнанной Луганской народной республике в результате обстрелов погибли два человека. Такое заявление сделало представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации.

«В результате обстрела погибли два мирных жителя республики. Также разрушено пять жилых домов в садоводческом кооперативе „ЛАДА“ н. п. Пионерское», — говорится в официальном telegram-канале СЦКК.

По этой информации, всего зафиксировано 63 нарушения режима прекращения огня, пишет Life . Обстрелы начались в 04:50 по местному времени.

В официальном telegram-канале Народной милиции ЛНР появилось сообщение о том, что два человека получили осколочные ранения. Третьему ампутировали ногу.

«На Славяносербском направлении боевики 57 омпбр из 120 мм минометов обстреляли н. п. Пришиб, в результате преступных действий разрушен один дом и один мирный житель получил травматическую ампутацию нижней конечности. В н. п. Знаменка двое мирных жителей получили осколочные ранения, также зафиксировано повреждение крыш двух жилых домов», — отмечается в сообщении.

По словам представителя Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко, артиллерийские обстрелы населенных пунктов республики свидетельствуют о том, что Вооруженные силы Украины готовятся наступать , пишет Pravda.Ru. Между тем миссия ОБСЕ также фиксирует применение запрещенных Минскими соглашениями тяжелых вооружений, сообщает MK.RU .

Ранее пресс-служба Операции объединенных сил (ООС) Украины заявила, что вооруженные силы России начали обстрел территории Луганской народной республики (ЛНР) из тяжелого вооружения с целью провокации и обвинения в агрессии украинской стороны. В заявлении отмечается, что украинская сторона не проявляла никакой агрессии на территории Луганска.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам