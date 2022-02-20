Банки предупредили россиян о новой схеме мошенничества

Мошенники создают фейковые сайты для торговли на бирже Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Злоумышленники нашли новую схему обмана россиян — они создают сайты, похожие на инвестиционные компании, и просят жертв перевести денег на якобы их счет. Такой информацией поделился директор по безопасности Почта Банка Станислав Павлунин.

«Мошенники создают фейковые сайты для торговли на бирже, мимикрирующие под известные инвестиционные компании. Они убеждают россиян зарегистрироваться в подставном личном кабинете и перевести средства якобы на брокерский счет», — сказал он в беседе с изданием «Известия».

Так, гражданин перечисляет деньги на карту или электронный кошелек мошенника, добавил он. Однако чтобы доверие повысилось, перед этим преступник пополняет банковскую карту человека на 10-15 тысяч рублей — это якобы заработанные на сделках жертвы деньги.

«Пока схема слабо распространена, но сами будущие жертвы мошенников могут способствовать ее масштабированию. Получив первые деньги, человек может начать рекомендовать другим инвестировать в подобные инструменты», — опасается начальник управления информационной безопасности ББР Банка Игорь Грачев.

Ранее в пресс-службе ВТБ сообщили, что лжебанкиры начали обзванивать россиян и предупреждать их о возможной блокировке вымышленного «единого лицевого счета в Центробанке». Это делается, чтобы получить информацию о финансовом состоянии жертвы для последующих атак.

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