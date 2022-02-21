«Ъ»: доходы похоронного бизнеса выросли на миллиарды рублей

Наибольший рост доходов похоронного сектора зарегистрирован в Подмосковье Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022

Доходы похоронного бизнеса в России за 2021 год резко выросли — на 12,5%. Такой скачок произошел впервые за семь лет.

«Оборот рынка увеличился в 2021 году 12,5%, до 80,4 млрд рублей, это максимум с 2013 года. Эксперты полагают, что на самом деле доходы выросли на 30—50%, а разницу объясняют активизацией перехода похоронного бизнеса в теневой сектор», — такие данные приводит издание « Коммерсант » со ссылкой на расчеты на базе Росстата.

Отмечается также, что наибольший рост доходов зарегистрирован в Подмосковье. Там похоронные компании выручили за год на 53% больше — до 6,3 млрд руб. При этом в Москве всего 9,5 млрд рублей (рост — 6,8%).

Ранее сообщалось, что в экспертный совет фракции «Единая Россия» был внесен законопроект о похоронном деле. Документ предполагает контроль ритуальных услуг со стороны государства. Будет устанавливаться предельная стоимость гарантированных услуг по погребению. К ним относятся: оформление документов, предоставление гроба и других предметов, подготовка тела умершего, транспортирование останков и так далее. Также предлагается ввести специальные разрешения на работу ритуальных агентств, будет создан и перечень недобросовестных организаций.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам