В Крыму не нуждаются в одолжении со стороны США, заявил Гемпель Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Крым не нуждается в признании и одолжении со стороны американцев. Об этом заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в ответ на отказ США признать полуостров российским.

«Крым — это законная и неотъемлемая часть Российской Федерации, и крымчанам не нужны признания и одолжения со стороны американцев», — заключил Гемпель. Информацию передает РИА «Новости».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Америка не рассматривает возможность признания Крыма российским или независимости Донбасса ради предотвращения «большой войны». 19 февраля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что полуостров Крым, а также территории Донбасса, которые сейчас занимают самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики, вернутся в состав Украины мирным путем.

Республика Крым и Севастополь, по итогам референдума, вышли из состава Украины в марте 2014 года. После этого они вошли в состав Российской Федерации. Этой же весной ряд районов Донецкой и Луганской областей образовали самопровозглашенные народные республики. Вооруженные силы Украины начали против них военную операцию, однако территории все еще остаются неподконтрольными Киеву.