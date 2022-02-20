В Челябинской области пока не ждут беженцев из Донбасса

Ирина Гехт заявила, что регион готов принять людей из приграничных с Украиной территорий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Федеральные власти пока не планируют привозить беженцев ЛНР и ДНР в Челябинскую область, но регион готов принять беженцев. Об этом URA.RU сообщила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

«В ближайшее время в Челябинскую область не планируют привозить беженцев из Донбасса. Мы готовы к развитию любой ситуации и начали готовить пункты временного размещения для людей, спасающихся от войны», — отметила URA.RU Гехт.

Ранее губернатор Алексей Текслер заявил, что регион готов принять беженцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В случае необходимости область взяла на себя обязательства принять беженцев и обеспечить их всем необходимым, разместив в санаториях, домах отдыха и интернатах.

Власти республик Донбасса организовали массовый централизованный выезд населения в Россию. По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, Россия готова обеспечить размещение на своей территории всех беженцев республик.