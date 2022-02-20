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В Челябинской области пока не ждут беженцев из Донбасса

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правления Челябинской ассоциации работодателей «Союз промышленников и предпринимателей». Челябинск, гехт ирина
Ирина Гехт заявила, что регион готов принять людей из приграничных с Украиной территорий Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Федеральные власти пока не планируют привозить беженцев ЛНР и ДНР в Челябинскую область, но регион готов принять беженцев. Об этом URA.RU сообщила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

«В ближайшее время в Челябинскую область не планируют привозить беженцев из Донбасса. Мы готовы к развитию любой ситуации и начали готовить пункты временного размещения для людей, спасающихся от войны», — отметила URA.RU Гехт.

Ранее губернатор Алексей Текслер заявил, что регион готов принять беженцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В случае необходимости область взяла на себя обязательства принять беженцев и обеспечить их всем необходимым, разместив в санаториях, домах отдыха и интернатах.

Власти республик Донбасса организовали массовый централизованный выезд населения в Россию. По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, Россия готова обеспечить размещение на своей территории всех беженцев республик.

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Федеральные власти пока не планируют привозить беженцев ЛНР и ДНР в Челябинскую область, но регион готов принять беженцев. Об этом URA.RU сообщила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт. «В ближайшее время в Челябинскую область не планируют привозить беженцев из Донбасса. Мы готовы к развитию любой ситуации и начали готовить пункты временного размещения для людей, спасающихся от войны», — отметила URA.RU Гехт. Ранее губернатор Алексей Текслер заявил, что регион готов принять беженцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В случае необходимости область взяла на себя обязательства принять беженцев и обеспечить их всем необходимым, разместив в санаториях, домах отдыха и интернатах. Власти республик Донбасса организовали массовый централизованный выезд населения в Россию. По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, Россия готова обеспечить размещение на своей территории всех беженцев республик.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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