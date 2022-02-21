Бойцами ДНР перекрыты центральные пути сообщения, ведется бой Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

В непризнанной Донецкой народной республике ведутся бои с солдатами вооруженных сил Украины. В Новоазовском районе осуществлен прорыв диверсионной группы противника, сообщает Министерство госбезопасности ДНР (МГБ ДНР).

«В результате прорыва подорван склад ракетно-артиллерийского вооружения Управления Народной Милиции ДНР. Противник осуществил попытки выйти на государственную границу ДНР и РФ. Бойцами ДНР перекрыты центральные пути сообщения, ведется бой», — говорится на официальном сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что спецназ МГБ ДНР обезвредил группу диверсантов в Донецке, планировавшую взрывы на объектах инфраструктуры, пишет Life . Диверсанты планировали подрывы электроподстанций, газопроводов и фильтровальных станций в республике, и при попытке задержания они оказали вооруженное сопротивление. Из-за этого два спецназовца получили огнестрельные ранения, дополняет Vse42.Ru.

В результате обстрелов со стороны украинских войск 21 февраля один военнослужащий народной милиции ДНР и один мирный житель погибли. Среди военнослужащих есть также раненые. С целью защиты мирного населения представители республики были вынуждены открыть ответный огонь.