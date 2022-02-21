Украинские солдаты прорвались в Донбасс. Ведутся бои

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201-я российская военная база. Таджикистан, Душанбе, автомат, солдаты, выстрел, огнестрельное оружие, военнослужащие цво, военная база, огневая точка, 201военная база, пулеметное гнездо
Бойцами ДНР перекрыты центральные пути сообщения, ведется бой Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

В непризнанной Донецкой народной республике ведутся бои с солдатами вооруженных сил Украины. В Новоазовском районе осуществлен прорыв диверсионной группы противника, сообщает Министерство госбезопасности ДНР (МГБ ДНР).

«В результате прорыва подорван склад ракетно-артиллерийского вооружения Управления Народной Милиции ДНР. Противник осуществил попытки выйти на государственную границу ДНР и РФ. Бойцами ДНР перекрыты центральные пути сообщения, ведется бой», — говорится на официальном сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что спецназ МГБ ДНР обезвредил группу диверсантов в Донецке, планировавшую взрывы на объектах инфраструктуры, пишет Life. Диверсанты планировали подрывы электроподстанций, газопроводов и фильтровальных станций в республике, и при попытке задержания они оказали вооруженное сопротивление. Из-за этого два спецназовца получили огнестрельные ранения, дополняет Vse42.Ru.

В результате обстрелов со стороны украинских войск 21 февраля один военнослужащий народной милиции ДНР и один мирный житель погибли. Среди военнослужащих есть также раненые. С целью защиты мирного населения представители республики были вынуждены открыть ответный огонь.

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В непризнанной Донецкой народной республике ведутся бои с солдатами вооруженных сил Украины. В Новоазовском районе осуществлен прорыв диверсионной группы противника, сообщает Министерство госбезопасности ДНР (МГБ ДНР). «В результате прорыва подорван склад ракетно-артиллерийского вооружения Управления Народной Милиции ДНР. Противник осуществил попытки выйти на государственную границу ДНР и РФ. Бойцами ДНР перекрыты центральные пути сообщения, ведется бой», — говорится на официальном сайте ведомства. Ранее сообщалось, что спецназ МГБ ДНР обезвредил группу диверсантов в Донецке, планировавшую взрывы на объектах инфраструктуры, пишет Life. Диверсанты планировали подрывы электроподстанций, газопроводов и фильтровальных станций в республике, и при попытке задержания они оказали вооруженное сопротивление. Из-за этого два спецназовца получили огнестрельные ранения, дополняет Vse42.Ru. В результате обстрелов со стороны украинских войск 21 февраля один военнослужащий народной милиции ДНР и один мирный житель погибли. Среди военнослужащих есть также раненые. С целью защиты мирного населения представители республики были вынуждены открыть ответный огонь.
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