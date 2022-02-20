20 февраля 2022
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Источник: свердловский министр уходит в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол по вопросу реализации новых инвестпроектов с заключением соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Екатеринбург, казакова виктория
Виктория Казакова возглавляет свердловский мининвест с 2017 года Фото:

Министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова готовится покинуть пост. Как сообщил URA.RU источник в региональной власти, чиновница написала заявление на увольнение по собственному желанию. Официально отставка пока не принята.

«Казакова подала заявление на увольнение. В ближайшее время решение будет принято», — поделился собеседник агентства, близкий к областному правительству. Ожидается, что с большой долей вероятности министр продолжит карьеру во власти Екатеринбурга — в администрации города или структурах, близких к мэрии.

Сама Казакова в разговоре с URA.RU адресовала вопрос в областной департамент информполитики. Там к моменту публикации не ответили на запрос агентства.

Казакова возглавила министерство инвестиций осенью 2017 года. До этого она больше 10 лет работала на различных должностях в областном министерстве промышленности. Первые слухи об уходе Казаковой из мининвеста появились в 2019 году, затем активизировались в середине 2021-го. Тогда же сообщалось, что ее может сменить первый вице-президент СОСПП Александр Породнов, но сам он это отрицал.

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Министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова готовится покинуть пост. Как сообщил URA.RU источник в региональной власти, чиновница написала заявление на увольнение по собственному желанию. Официально отставка пока не принята. «Казакова подала заявление на увольнение. В ближайшее время решение будет принято», — поделился собеседник агентства, близкий к областному правительству. Ожидается, что с большой долей вероятности министр продолжит карьеру во власти Екатеринбурга — в администрации города или структурах, близких к мэрии. Сама Казакова в разговоре с URA.RU адресовала вопрос в областной департамент информполитики. Там к моменту публикации не ответили на запрос агентства. Казакова возглавила министерство инвестиций осенью 2017 года. До этого она больше 10 лет работала на различных должностях в областном министерстве промышленности. Первые слухи об уходе Казаковой из мининвеста появились в 2019 году, затем активизировались в середине 2021-го. Тогда же сообщалось, что ее может сменить первый вице-президент СОСПП Александр Породнов, но сам он это отрицал.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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