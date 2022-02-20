Источник: свердловский министр уходит в отставку

21 февраля 2022 в 13:51 Размер текста - 17 +

Виктория Казакова возглавляет свердловский мининвест с 2017 года Фото: Анна Майорова © URA.RU Министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова готовится покинуть пост. Как сообщил URA.RU источник в региональной власти, чиновница написала заявление на увольнение по собственному желанию. Официально отставка пока не принята. «Казакова подала заявление на увольнение. В ближайшее время решение будет принято», — поделился собеседник агентства, близкий к областному правительству. Ожидается, что с большой долей вероятности министр продолжит карьеру во власти Екатеринбурга — в администрации города или структурах, близких к мэрии. Сама Казакова в разговоре с URA.RU адресовала вопрос в областной департамент информполитики. Там к моменту публикации не ответили на запрос агентства. Казакова возглавила министерство инвестиций осенью 2017 года. До этого она больше 10 лет работала на различных должностях в областном министерстве промышленности. Первые слухи об уходе Казаковой из мининвеста появились в 2019 году, затем активизировались в середине 2021-го. Тогда же сообщалось, что ее может сменить первый вице-президент СОСПП Александр Породнов, но сам он это отрицал. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова готовится покинуть пост. Как сообщил URA.RU источник в региональной власти, чиновница написала заявление на увольнение по собственному желанию. Официально отставка пока не принята. «Казакова подала заявление на увольнение. В ближайшее время решение будет принято», — поделился собеседник агентства, близкий к областному правительству. Ожидается, что с большой долей вероятности министр продолжит карьеру во власти Екатеринбурга — в администрации города или структурах, близких к мэрии. Сама Казакова в разговоре с URA.RU адресовала вопрос в областной департамент информполитики. Там к моменту публикации не ответили на запрос агентства. Казакова возглавила министерство инвестиций осенью 2017 года. До этого она больше 10 лет работала на различных должностях в областном министерстве промышленности. Первые слухи об уходе Казаковой из мининвеста появились в 2019 году, затем активизировались в середине 2021-го. Тогда же сообщалось, что ее может сменить первый вице-президент СОСПП Александр Породнов, но сам он это отрицал.