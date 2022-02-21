В Кремле не стали комментировать военную помощь Донбассу

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Прощание с Евгением Зиничевым. Москва, песков дмитрий
Песков рассказал, что ситуация в Донбассе вызывает сильную обеспокоенность в Кремле Фото:
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Война на Украине

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос о том, окажут ли помощь российские войска, если об этом попросят власти ДНР и ЛНР. В то же время он подчеркнул, что ситуация в Донбассе «вызывает огромную обеспокоенность».

«Ситуация напряженная. Мы не видим признаков понижения уровня напряженности. Интенсивнее становятся провокации, обстрелы. Это вызывает огромную обеспокоенность», — заявил в ходе конференц-колла Песков.

Ранее министерство госбезопасности ДНР (МГБ ДНР) сообщило, что в Новоазовском районе осуществлен прорыв диверсионной группы противника. В результате прорыва подорван склад ракетно-артиллерийского вооружения управления Народной милиции ДНР. Бойцы ДНР перекрыли центральные улицы и ведут бой.

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос о том, окажут ли помощь российские войска, если об этом попросят власти ДНР и ЛНР. В то же время он подчеркнул, что ситуация в Донбассе «вызывает огромную обеспокоенность». «Ситуация напряженная. Мы не видим признаков понижения уровня напряженности. Интенсивнее становятся провокации, обстрелы. Это вызывает огромную обеспокоенность», — заявил в ходе конференц-колла Песков. Ранее министерство госбезопасности ДНР (МГБ ДНР) сообщило, что в Новоазовском районе осуществлен прорыв диверсионной группы противника. В результате прорыва подорван склад ракетно-артиллерийского вооружения управления Народной милиции ДНР. Бойцы ДНР перекрыли центральные улицы и ведут бой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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