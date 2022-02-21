В Кремле не стали комментировать военную помощь Донбассу

Песков рассказал, что ситуация в Донбассе вызывает сильную обеспокоенность в Кремле Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос о том, окажут ли помощь российские войска, если об этом попросят власти ДНР и ЛНР. В то же время он подчеркнул, что ситуация в Донбассе «вызывает огромную обеспокоенность».

«Ситуация напряженная. Мы не видим признаков понижения уровня напряженности. Интенсивнее становятся провокации, обстрелы. Это вызывает огромную обеспокоенность», — заявил в ходе конференц-колла Песков.

Ранее министерство госбезопасности ДНР (МГБ ДНР) сообщило, что в Новоазовском районе осуществлен прорыв диверсионной группы противника. В результате прорыва подорван склад ракетно-артиллерийского вооружения управления Народной милиции ДНР. Бойцы ДНР перекрыли центральные улицы и ведут бой.