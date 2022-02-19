19 февраля 2022
18 февраля 2022

В пермском ТЦ «Эспланада» открылся магазин «Золотое яблоко»

© Служба новостей «URA.RU»
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Black Friday в магазине
Первый магазин сети открылся в ТЦ «Планета» Фото:

В недавно открывшемся торговом центре IMALL «Эспланада» в Перми состоялось техническое открытие второго в городе магазина парфюмерной сети «Золотое яблоко». Отдел начал работать 20 февраля.

«Второй в городе яблочный супермаркет с огромным ассортиментом, да еще и прямо в центре — радуемся вместе с вами! С воскресенья ждем в гости на бьюти-шопинг», — сообщили на странице торгового центра в социальной сети Instagram.

«Золотое яблоко» находится на первом этаже и работает с 10:00 до 22:00. Первый магазин сети открылся в ТЦ «Планета» 22 апреля 2021 года.

«Золотое яблоко» — четвертая компания в списке крупнейших в России парфюмерно-косметических сетей. Первый магазин компании открылся в 2004 году. Сейчас открыты магазины «Золотое яблоко» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске и других городах.

Ранее URA.RU сообщало, что IMALL «Эспланада» открылся незаконно. На момент открытия — 12 февраля — у застройщика не было всех разрешительных документов.

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В недавно открывшемся торговом центре IMALL «Эспланада» в Перми состоялось техническое открытие второго в городе магазина парфюмерной сети «Золотое яблоко». Отдел начал работать 20 февраля. «Второй в городе яблочный супермаркет с огромным ассортиментом, да еще и прямо в центре — радуемся вместе с вами! С воскресенья ждем в гости на бьюти-шопинг», — сообщили на странице торгового центра в социальной сети Instagram. «Золотое яблоко» находится на первом этаже и работает с 10:00 до 22:00. Первый магазин сети открылся в ТЦ «Планета» 22 апреля 2021 года. «Золотое яблоко» — четвертая компания в списке крупнейших в России парфюмерно-косметических сетей. Первый магазин компании открылся в 2004 году. Сейчас открыты магазины «Золотое яблоко» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске и других городах. Ранее URA.RU сообщало, что IMALL «Эспланада» открылся незаконно. На момент открытия — 12 февраля — у застройщика не было всех разрешительных документов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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