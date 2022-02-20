«Никакого строительства не предусматривалось изначально. Проектировщиками было внесено предложение, но в мэрии его отклонили», — сказала начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Златоуста Светлана Арсентьева.
Вопрос со строительством крематория в Златоусте долгое время оставался нерешенным. В январе в пресс-службе администрации Златоуста появилась информация, что выбрано подходящее место для строительства крематория. По сообщениям мэрии, услуги кремации в городе распространены. Однако жители близлежащих поселков выразили недовольство. По словам жителей, строительство крематория угрожает экологической безопасности поселков.
Мэрия Златоуста (Челябинская область) отказалась от плана строительства крематория. Мнение жителей близлежащих поселков было учтено. Об этом сообщает пресс-служба мэрии на своей официальной странице в социальных сетях. «Никакого строительства не предусматривалось изначально. Проектировщиками было внесено предложение, но в мэрии его отклонили», — сказала начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Златоуста Светлана Арсентьева. Вопрос со строительством крематория в Златоусте долгое время оставался нерешенным. В январе в пресс-службе администрации Златоуста появилась информация, что выбрано подходящее место для строительства крематория. По сообщениям мэрии, услуги кремации в городе распространены. Однако жители близлежащих поселков выразили недовольство. По словам жителей, строительство крематория угрожает экологической безопасности поселков.