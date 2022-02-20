Жители близлежащих поселков выступили против строительства Фото: Илья Московец © URA.RU

Мэрия Златоуста (Челябинская область) отказалась от плана строительства крематория. Мнение жителей близлежащих поселков было учтено. Об этом сообщает пресс-служба мэрии на своей официальной странице в социальных сетях.

«Никакого строительства не предусматривалось изначально. Проектировщиками было внесено предложение, но в мэрии его отклонили», — сказала начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Златоуста Светлана Арсентьева.

Вопрос со строительством крематория в Златоусте долгое время оставался нерешенным. В январе в пресс-службе администрации Златоуста появилась информация, что выбрано подходящее место для строительства крематория. По сообщениям мэрии, услуги кремации в городе распространены. Однако жители близлежащих поселков выразили недовольство. По словам жителей, строительство крематория угрожает экологической безопасности поселков.