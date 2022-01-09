Златоустовцы просят Текслера отменить строительство крематория

Жители опасаются, что выбросы от кремации скажутся на экологии (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU

Жители Златоуста просят губернатора Челябинской области Алексея Текслера не допустить строительства крематория. По мнению жителей, объект угрожает экологической безопасности ряду поселков. В пресс-службе мэрии URA.RU сообщили, что данная услуга востребована у населения.

«В результате строительства пострадают близлежащие поселения Медведевка, Тундуш, Куваши, Тайнак и поселок Центральный. Просим рассмотреть вопрос о недопущение строительства крематория в экологически чистом районе. На территории, где хотят строить крематорий, протекают три реки. Есть грибные и ягодные места», — написала Нина Д. в группе «А.Л.Текслер, помоги!» во «ВКонтакте».

В настоящий момент в села Куваши, Тайнак и Тундуш начала возвращаться молодежь. Строятся базы отдыха, а местные жители и дачники выращивают урожай. По словам жительницы, под место будущего крематория лучше рассматривать площадки бывшего завода, известного как «Химдым» или на месте бывшей городской свалки.

«На данный момент выбрано оптимальное место, с учетом всех норм безопасности и санитарно-защитной зоны. Данный вопрос пока находится в стадии решения, в любом случае мнение жителей населенных пунктов, находящиеся вблизи, возможного строительства, будет учтено», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.

В пресс-службе отметили, что в настоящий момент всем жителям города, желающим воспользоваться услугами кремации для своих близких, приходится транспортировать усопших в Челябинск или Екатеринбург. Златоуст в этом вопросе идет по пути современных и крупных городов, на данные услуги есть запрос от населения, заключили в пресс-службе.

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