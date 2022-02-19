19 февраля 2022
18 февраля 2022

Губернатор Шумков заявил, что Курган станет «приличным городом»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков посетил Сафакулевский район. Курган, шумков вадим
По словам губернатора Вадима Шумкова, Курган меняется благодаря его жителям Фото:

Курган через 2-3 года, по мнению губернатора Вадима Шумкова, станет «приличным городом». Об этом глава региона написал в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

«Еще пара-тройка лет такой общей работы и Кургану окончательно грозит стать весьма приличным городом. Городом, в котором хочется жить. Уютным. Комфортным. Красивым и активно развивающимся», — считает Шумков.

Губернатор назвал «самым главным» то, что в Курган поверили его местные жители. Он отметил, что все преобразования в городе произошли благодаря горожанам. За это Шумков поблагодарил курганцев.

Ранее губернатор заявил, что с вводом моста ЖБИ в Кургане окончательно закончился «период деградации и депрессии». В феврале Шумков объяснил, что Курган не стоит делать похожим на Сингапур, так как не всем жителям города понравятся большие штрафы.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Курган через 2-3 года, по мнению губернатора Вадима Шумкова, станет «приличным городом». Об этом глава региона написал в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте». «Еще пара-тройка лет такой общей работы и Кургану окончательно грозит стать весьма приличным городом. Городом, в котором хочется жить. Уютным. Комфортным. Красивым и активно развивающимся», — считает Шумков. Губернатор назвал «самым главным» то, что в Курган поверили его местные жители. Он отметил, что все преобразования в городе произошли благодаря горожанам. За это Шумков поблагодарил курганцев. Ранее губернатор заявил, что с вводом моста ЖБИ в Кургане окончательно закончился «период деградации и депрессии». В феврале Шумков объяснил, что Курган не стоит делать похожим на Сингапур, так как не всем жителям города понравятся большие штрафы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...