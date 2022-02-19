Губернатор Шумков заявил, что Курган станет «приличным городом»

По словам губернатора Вадима Шумкова, Курган меняется благодаря его жителям Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курган через 2-3 года, по мнению губернатора Вадима Шумкова, станет «приличным городом». Об этом глава региона написал в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

«Еще пара-тройка лет такой общей работы и Кургану окончательно грозит стать весьма приличным городом. Городом, в котором хочется жить. Уютным. Комфортным. Красивым и активно развивающимся», — считает Шумков.

Губернатор назвал «самым главным» то, что в Курган поверили его местные жители. Он отметил, что все преобразования в городе произошли благодаря горожанам. За это Шумков поблагодарил курганцев.

Ранее губернатор заявил, что с вводом моста ЖБИ в Кургане окончательно закончился «период деградации и депрессии». В феврале Шумков объяснил, что Курган не стоит делать похожим на Сингапур, так как не всем жителям города понравятся большие штрафы.