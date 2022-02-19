19 февраля 2022
18 февраля 2022

Демкин представил фото проекта к 300-летию Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Перми, город пермь, пермская набережная, пермская художественная галерея
Зеленое здание на набережной преобразится Фото:

Глава Перми Алексей Демкин на своей странице в Instagram показал, как после реконструкции, приуроченной к 300-летию города, будет выглядеть насосная станция на набережной. Сейчас — это небольшое зеленое здание, расположенное у пешеходной зоны возле спуска с Соборной площади.

«После реконструкции набережная Камы обрела совершенно другой вид и стала местом притяжения горожан. В этом году набережную ждет еще одно изменение — преобразится насосная станция. Для того, чтобы вписать здание в общий ансамбль набережной, было принято решение обновить его фасад — в течение года на нем появится стилизованная Чайка, парящая над Камой», — написал Демкин.

Здание будет выполнено в серых, светло-серых и белых тонах. После того, как работы закончатся, на станции появится архитектурная подсветка. Ремонт своими силами проведет собственник объекта АО «ОДК-Пермские моторы» в рамках подготовки к 300-летию города.

Ранее URA.RU рассказывали, как будут выглядеть корпуса государственного медицинского университета им. Вагнера. Ремонт пройдет в зданиях университета, расположенных на улице Петропавловской, 27 и 28, а также на улице Луначарского, 74а.

Фасад — в виде стилизованной Чайки, парящей над Камой
Фото:
А так здание будет выглядеть с подсветкой
Фото:

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Глава Перми Алексей Демкин на своей странице в Instagram показал, как после реконструкции, приуроченной к 300-летию города, будет выглядеть насосная станция на набережной. Сейчас — это небольшое зеленое здание, расположенное у пешеходной зоны возле спуска с Соборной площади. «После реконструкции набережная Камы обрела совершенно другой вид и стала местом притяжения горожан. В этом году набережную ждет еще одно изменение — преобразится насосная станция. Для того, чтобы вписать здание в общий ансамбль набережной, было принято решение обновить его фасад — в течение года на нем появится стилизованная Чайка, парящая над Камой», — написал Демкин. Здание будет выполнено в серых, светло-серых и белых тонах. После того, как работы закончатся, на станции появится архитектурная подсветка. Ремонт своими силами проведет собственник объекта АО «ОДК-Пермские моторы» в рамках подготовки к 300-летию города. Ранее URA.RU рассказывали, как будут выглядеть корпуса государственного медицинского университета им. Вагнера. Ремонт пройдет в зданиях университета, расположенных на улице Петропавловской, 27 и 28, а также на улице Луначарского, 74а.
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© Служба новостей «URA.RU»
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