Суд отменил приговор челябинцам, осужденным после звонка Путина

Уголовное дело Андрея Пязока (слева) и Сергея Вегельмана рассмотрят заново Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Как спасают дольщиков «Речелстроя» после звонка Путина

Приговор владельцу челябинской фирмы «Речелстрой» Андрею Пязоку и его топ-менеджеру Сергею Вегельману отменен, а дело вернули в прокуратуру. Такое решение принял 21 февраля Челябинский областной суд. Бизнесменов осудили за обман дольщиков, представителю которых лично позвонил и пообещал разобраться в ситуации президент Владимир Путин.

«Прокурор просил вернуть квалификацию, предъявленную обвинением и усилить назначенное наказание. Сторона защиты, обжалуя приговор районного суда, просила его изменить приговор Центрального райсуда Челябинска, смягчив наказание либо прекратить уголовное дело. Апелляционная инстанция отменила приговор и направила дело прокурору для устранения препятствий рассмотрения его судом», — сообщила URA.RU официальный представитель Челябинского областного суда Наталья Прохорова.

Фирма Пязока строила многоэтажные жилые дома в челябинском микрорайоне Чурилово и в 16 микрорайоне в Кургане. Однако дольщики так и не смогли въехать в свои квартиры в 2016 году, как было предусмотрено договором. По версии следствия, Пязок вывел их деньги в другие фирмы. В 2017 году в отношении Пязока начали расследование, но активизировали его после того, как Путин позвонил одной из дольщиц и пообещал разобраться. Через месяц Пязока задержали. Еще до суда он погасил ущерб дольщикам, а его стройки завершили уже другие компании.

Пязока и Вегельмана признали виновными по ч.2 ст. 200.3 УК РФ (привлечение денег граждан в нарушение законодательства об участии в долевом строительстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Гособвинение просило для Пязока и Вегельмана условный срок, что порядком удивило участников процесса. Однако суд приговорил их к двум годам и 1,5 года колонии-поселения соответственно.

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