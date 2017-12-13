17:11 13 декабря 2017 0

Андрей Пязок останется в СИЗО на время следствия Фото: Альбина Золотухина © URA.RU

Центральный районный суд Челябинска по ходатайству следствия арестовал депутата городской думы и владельца компании «Речелстрой» Андрея Пязока, обвиняемого в хищении средств дольщиков, одному из которых звонил президент Владимир Путин. Как минимум два месяца бизнесмен будет находиться в следственном изоляторе, пока вновь не встанет вопрос о мере пресечения, передает корреспондент «URA.RU».

Следствие обосновало свое ходатайство об аресте тем, что некоторые свидетели уже дают признательные показания, но боятся давления со стороны Пязока. Кроме того, преступление вызвало огромный общественный резонанс.

Сам депутат-строитель заявил, что тяжелая ситуация у «Речелстроя» сложилась из-за форс-мажоров: ошибки и даже злоупотребления со стороны предыдущего менеджмента, тяжелая ситуация на строительном рынке, где встали продажи. «Огромная проблема с денежными средствами. Кредитов не дают. Надо искать инвесторов со стороны. Обвинение строится на показаниях бывших сотрудников, которые как раз причастны к краже средств. Они говорят, что действовали по моему указанию. Это не так. Что касается моих возможностей давить на свидетелей, то это те, кто уже не работают и кто был уличен в злоупотреблениях», — сказал обвиняемый.

По словам Андрея Пязока, он является носителем основного пласта информации, новое руководство не сможет войти в работу, поэтому содержание под стражей приведет к фатальным последствиям. «На других моих предприятиях, где работает 400 человек, ситуация нервная. Приходилось переводить деньги с этих предприятий на стройку», — объяснил депутат-строитель.

За Андрея Пязока поручился гендиректор ЧКПЗ Андрей Гартунг, сын депутата Госдумы от «Справедливой России» Валерия Гартунга. Он говорил о строителе, как о порядочном и честном человеке. И ручался, что Пязок будет приходить на допросы и не препятствовать следствию.

Сторона защиты просила избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Адвокат предлагал допросить еще двух свидетелей, в том числе одного из дольщиков. Судья ходатайство отклонил. Тогда защитник зачитал письмо трудового коллектива Челябинского экспериментального завода, собственником которого также является Пязок, и благодарственные письма депутату. И напомнил, что его подзащитный с мая, когда возбудили уголовное дело, ходил на допросы и не скрывался, проживает по месту регистрации, добровольно сдал загранпаспорт с открытыми визами. Адвокат просил рассмотреть иные меры пресечения, к примеру, залог в 3 млн рублей.

Андрей Гартунг поручился за опального строителя Фото: Альбина Золотухина © URA.RU

Андрей Пязок вновь взял слово и уточнил, что он сам выявил хищения, в том числе в Кургане. «Один из тех, кого я подозревал, мне угрожал. Судя по тому, что этот человек дал на меня показания, угрозы были не напрасными», — подчеркнул депутат-строитель. Под конец речи его голос задрожал. Он еле сдерживал слезы и даже чуть всхлипнул. Но суд был непреклонен.

Как стало ясно из выступления судьи, основные показания на Пязока дал бывший директор «Речелстроя» Сергей Вегельман. Он указал, что выводил средства со счетов по указанию собственника.

Андрей Пязок был задержан сотрудники ФСБ 11 декабря вечером. Ему предъявили обвинение по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Само дело возбудили еще в мае по факту вывода денег дольщиков, инвестировавших в микрорайон Чурилово Lake City.

По согласованию с областными властями, достраивать микрорайон будет строительная компания «Западный луч». Это решение было принято в октябре. 9 ноября проблемы «Речелстроя» вышли на федеральный уровень — одной из дольщиц позвонил президент РФ Владимир Путин. А 8 декабря губернатор Борис Дубровский провел совещание с руководителями силовых структур и Андреем Пязоком. Депутату высказали жесткие претензии о невыполнении обязательств. Строитель заявил, что потерял российский паспорт, а заграничный у него изъяли силовики, чтобы он не скрылся за рубежом.

«Речелстрой» также строит дома в Кургане, где у дольщиков возникли аналогичные проблемы. Решение об аресте Андрея Пязока одобрил во время визита в Челябинск глава МВД Владимир Колокольцев.