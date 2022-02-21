В ХМАО пьяная жительница Урала избила полицейских

21 февраля 2022 в 18:12 Размер текста - 17 +

Женщине грозит до пяти лет лишения свободы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ХМАО будут судить за нападение на сотрудников полиции жительницу Свердловской области, которая 14 января напала на сотрудников полиции, решив отомстить им за то, что они сняли ее с поезда. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного комитета. «Следственным отделом по городу Пыть-Ях следственного управления СК России по ХМАО-Югре завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летней жительницы Свердловской области. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)», — рассказал пресс-секретарь. По версии следствия, 14 января 2022 года около пяти часов утра пьяная женщина, которую сотрудники полиции сняли с поезда «Нижневартовск-Волгоград» за дебош напала на правоохранителей возле здания ОМВД, чтобы отомстить им. Обвиняемая нанесла сотруднику полиции не менее 4 ударов кулаком в область лица и рук. Дальнейшую судьбу женщины решит суд, максимальное наказание по санкции ч.1 ст. 318 составляет пять лет лишения свободы. Ранее URA.RU сообщало, что пьяный житель Нижневартовска дважды за ночь напал на полицейских. Мотивом преступления также стала месть за административное наказание. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В ХМАО будут судить за нападение на сотрудников полиции жительницу Свердловской области, которая 14 января напала на сотрудников полиции, решив отомстить им за то, что они сняли ее с поезда. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного комитета. «Следственным отделом по городу Пыть-Ях следственного управления СК России по ХМАО-Югре завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летней жительницы Свердловской области. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)», — рассказал пресс-секретарь. По версии следствия, 14 января 2022 года около пяти часов утра пьяная женщина, которую сотрудники полиции сняли с поезда «Нижневартовск-Волгоград» за дебош напала на правоохранителей возле здания ОМВД, чтобы отомстить им. Обвиняемая нанесла сотруднику полиции не менее 4 ударов кулаком в область лица и рук. Дальнейшую судьбу женщины решит суд, максимальное наказание по санкции ч.1 ст. 318 составляет пять лет лишения свободы. Ранее URA.RU сообщало, что пьяный житель Нижневартовска дважды за ночь напал на полицейских. Мотивом преступления также стала месть за административное наказание.