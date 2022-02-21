Валиева обратилась к своим наставникам после допинг-скандала. «Благодарю тех, кто вел меня к этому»

21 февраля 2022 в 18:11 Размер текста - 17 +

Камила Валиева впервые за долго время опубликовала пост в своем Instagram. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине Российская фигуристка Камила Валиева, принимавшая участие в Олимпийских играх в Пекине и занявшая четвертое место, обратилась к своим тренерам. Спортсменка опубликовала в своем instagram-аккаунте пост, в котором поблагодарила наставников за их поддержку и защиту. «Моя первая Олимпиада наконец закончена, и я хочу поблагодарить тех, кто вел меня к этому важнейшему в жизни спортсмена событию — моих тренеров: Этери Георгиевну, Сергея Викторовича, Даниила Марковича. Вы не только тренируете, но и учите преодолевать себя, что помогает не просто в спорте, но и в жизни. С вами рядом я чувствую себя защищенной и способной пройти любые испытания. Спасибо, что помогаете мне быть сильной», — написала Валиева в своем Instagram. Валиева выступила в произвольной программе Олимпийских игр, в ходе которой упала несколько раз, заняв четвертое место на Олимпиаде. В начале игр она попала в допинг-скандал, из-за которого ее временно отстранили от выступлений. В ее крови якобы была обнаружена комбинация из трех веществ, два из которых являются разрешенными препаратами. Третье же — триметадизин — запрещено. По информации МОК, препарат мог попасть в организм россиянки из-за того, что та пила из одного стакана со своим дедушкой. Во время тренировок и после выступлений Валиева неоднократно была замечена плачущей. Что вызывало слезы спортсменки, неизвестно. Позже она рассказала об эмоциональной усталости из-за допингового скандала и поблагодарила россиян за поддержку, передают « Невские новости ». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российская фигуристка Камила Валиева, принимавшая участие в Олимпийских играх в Пекине и занявшая четвертое место, обратилась к своим тренерам. Спортсменка опубликовала в своем instagram-аккаунте пост, в котором поблагодарила наставников за их поддержку и защиту. «Моя первая Олимпиада наконец закончена, и я хочу поблагодарить тех, кто вел меня к этому важнейшему в жизни спортсмена событию — моих тренеров: Этери Георгиевну, Сергея Викторовича, Даниила Марковича. Вы не только тренируете, но и учите преодолевать себя, что помогает не просто в спорте, но и в жизни. С вами рядом я чувствую себя защищенной и способной пройти любые испытания. Спасибо, что помогаете мне быть сильной», — написала Валиева в своем Instagram. Валиева выступила в произвольной программе Олимпийских игр, в ходе которой упала несколько раз, заняв четвертое место на Олимпиаде. В начале игр она попала в допинг-скандал, из-за которого ее временно отстранили от выступлений. В ее крови якобы была обнаружена комбинация из трех веществ, два из которых являются разрешенными препаратами. Третье же — триметадизин — запрещено. По информации МОК, препарат мог попасть в организм россиянки из-за того, что та пила из одного стакана со своим дедушкой. Во время тренировок и после выступлений Валиева неоднократно была замечена плачущей. Что вызывало слезы спортсменки, неизвестно. Позже она рассказала об эмоциональной усталости из-за допингового скандала и поблагодарила россиян за поддержку, передают «Невские новости».