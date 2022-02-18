Валиеву представят к госнаграде

18 февраля 2022 в 18:08 Размер текста - 17 +

Российскую фигуристку Камилу Валиеву, принимавшую участие в Олимпийских играх в Пекине и занявшую четвертое место, хотят представить к госнаграде. Такое заявление сделал председатель комитета по физической культуре и спорту Госдумы РФ Дмитрий Свищев. «Камила Валиева — уникальный человек в фигурном катании. То, что она пережила, выдержит не каждый взрослый. Ее неудачи — это результат того давления, которое на нее было оказано. Сегодня с министром спорта [Олегом Матыциным] мы проговорили, что Валиева будет представлена к государственной награде», — об этом он рассказал изданию «РБ Спорт». Спортсменка выступила в произвольной программе Олимпийских игр, в ходе которой упала несколько раз, заняв четвертое место на Олимпиаде. В начале Игр Валиева попала в допинг-скандал, из-за которого ее временно отстранили от выступлений на Олимпиаде в Пекине. Причина тому — положительная допинг-проба, уточняет Pravda.Ru. В ее крови якобы была обнаружена комбинация из трех веществ, два из которых являются разрешенными препаратами. Третье же — триметадизин — запрещено. По информации МОК, препарат мог попасть в организм россиянки из-за того, что та пила из одного стакана со своим дедушкой. В Олимпийском комитете России заявили, что допинг-проба спортсменки не относится к периоду проведения Олимпийских игр. После нее Валиева неоднократно сдавала допинг-тесты, в том числе уже в Пекине, в ходе турнира по фигурному катанию, и все они были отрицательными. Поэтому результат выступлений фигуристки не подлежит пересмотру. Во время тренировок и после выступлений Валиева неоднократно была замечена плачущей. Что вызывало слезы спортсменки, неизвестно. Позже она рассказала об эмоциональной усталости из-за допингового скандала и поблагодарила россиян за поддержку, передают «Невские новости».