В Тюмени назвали тех, кто получает больше 100 тысяч в месяц

Больше 100 тысяч в месяц в Тюменской области чаще зарабатывают мужчины Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Заработную плату более 100 тысяч рублей в месяц в Тюменской области получают 13% работников, среди которых топ-менеджеры, работники сфер строительства и IT. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании HeadHunter.

«13% работников Тюменской области в ходе нашего исследования признались, что получают свыше 100 тысяч рублей в месяц. Такие респонденты преобладают среди высшего менеджмента, в строительстве, и в IT-сфере. Причем среди мужчин таких 18%, а среди женщин — 8%», — рассказали URA.RU в пресс-службе компании HeadHunter.

Доход от 50 до 100 тысяч рублей в месяц имеют 16% опрошенных тюменцев. Чаще всего это рабочий персонал и представители сферы транспорта. Еще 36% респондентов заявили, что их зарплата составляет от 30 до 50 тысяч рублей (такие преобладают в строительстве, закупках и автобизнесе). До 30 000 рублей ежемесячно получают 35% жителей региона: студенты и начинающие специалисты, работники образования и науки, а также административный персонал.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени ищут секретаря на зарплату в почти 100 тысяч рублей. За эти деньги специалист должен знать языки и быть готовым работать по вахтам.