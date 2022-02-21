Путин боится войны Украины и НАТО против России за Крым

21 февраля 2022 в 19:16 Размер текста - 17 +

Срочное собрание Владимира Путина и Совета безопасности прошло 21 февраля Фото: Владимир Андреев © URA.RU Если Украина вступит в НАТО, то угрозы для России многократно возрастут. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе заседания Совбеза, в связи с ростом напряженности между Россией и Украиной на границе самопровозглашенных республик Луганской (ЛНР) и Донецкой (ДНР). «Есть статья 5 договора о создании НАТО, из которой ясно, что все страны альянса должны воевать на стороне одного из своих членов, если он подвергается какой-то агрессии. Но поскольку никто не признает волеизъявление крымчан и севастопольцев, Украина настаивает, что это ее территория, у нас возникает реальная угроза, что они начнут отвоевывать эту, как они считают, свою территорию военным способом. Тогда весь североатлантический блок обязан будет включиться в эти события», — сказал Путин на заседании Совбеза, трансляция которого велась на «России 24». Ранее в беседе с URA.RU политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер заявил, что НАТО, согласно собственному уставу, не может принять в организацию страны, у которых имеется территориальный спор, а значит Украине придется отказаться от своих прав на Крым и Донбасс, или же НАТО нарушит собственный закон. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Если Украина вступит в НАТО, то угрозы для России многократно возрастут. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе заседания Совбеза, в связи с ростом напряженности между Россией и Украиной на границе самопровозглашенных республик Луганской (ЛНР) и Донецкой (ДНР). «Есть статья 5 договора о создании НАТО, из которой ясно, что все страны альянса должны воевать на стороне одного из своих членов, если он подвергается какой-то агрессии. Но поскольку никто не признает волеизъявление крымчан и севастопольцев, Украина настаивает, что это ее территория, у нас возникает реальная угроза, что они начнут отвоевывать эту, как они считают, свою территорию военным способом. Тогда весь североатлантический блок обязан будет включиться в эти события», — сказал Путин на заседании Совбеза, трансляция которого велась на «России 24». Ранее в беседе с URA.RU политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер заявил, что НАТО, согласно собственному уставу, не может принять в организацию страны, у которых имеется территориальный спор, а значит Украине придется отказаться от своих прав на Крым и Донбасс, или же НАТО нарушит собственный закон.