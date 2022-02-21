Путин боится войны Украины и НАТО против России за Крым

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Срочное собрание Владимира Путина и Совета безопасности прошло 21 февраля Фото:

Если Украина вступит в НАТО, то угрозы для России многократно возрастут. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе заседания Совбеза, в связи с ростом напряженности между Россией и Украиной на границе самопровозглашенных республик Луганской (ЛНР) и Донецкой (ДНР).

«Есть статья 5 договора о создании НАТО, из которой ясно, что все страны альянса должны воевать на стороне одного из своих членов, если он подвергается какой-то агрессии. Но поскольку никто не признает волеизъявление крымчан и севастопольцев, Украина настаивает, что это ее территория, у нас возникает реальная угроза, что они начнут отвоевывать эту, как они считают, свою территорию военным способом. Тогда весь североатлантический блок обязан будет включиться в эти события», — сказал Путин на заседании Совбеза, трансляция которого велась на «России 24».

Ранее в беседе с URA.RU политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер заявил, что НАТО, согласно собственному уставу, не может принять в организацию страны, у которых имеется территориальный спор, а значит Украине придется отказаться от своих прав на Крым и Донбасс, или же НАТО нарушит собственный закон.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Если Украина вступит в НАТО, то угрозы для России многократно возрастут. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе заседания Совбеза, в связи с ростом напряженности между Россией и Украиной на границе самопровозглашенных республик Луганской (ЛНР) и Донецкой (ДНР). «Есть статья 5 договора о создании НАТО, из которой ясно, что все страны альянса должны воевать на стороне одного из своих членов, если он подвергается какой-то агрессии. Но поскольку никто не признает волеизъявление крымчан и севастопольцев, Украина настаивает, что это ее территория, у нас возникает реальная угроза, что они начнут отвоевывать эту, как они считают, свою территорию военным способом. Тогда весь североатлантический блок обязан будет включиться в эти события», — сказал Путин на заседании Совбеза, трансляция которого велась на «России 24». Ранее в беседе с URA.RU политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер заявил, что НАТО, согласно собственному уставу, не может принять в организацию страны, у которых имеется территориальный спор, а значит Украине придется отказаться от своих прав на Крым и Донбасс, или же НАТО нарушит собственный закон.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...