Россия тратит на Донбасс «астрономические» суммы»

Дмитрий Козак прокомментировал сумму, которую РФ тратит на помощь Донбассу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Россия тратит «астрономические» суммы на гуманитарную поддержку жителей Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.

«Многие знают, какие астрономические суммы нам приходится тратить на гуманитарную поддержку ДНР и ЛНР», — сказал Козак на заседании Совбеза. Трансляция собрания велась на «России 24».

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил выплатить каждому беженцу, прибывшему в Ростовскую область с Донбасса, по 10 тысяч рублей. Власти ДНР и ЛНР 18 февраля организовали массовую эвакуацию местных жителей в Россию. Покинуть Донбасс могут только женщины, дети и пожилые люди. С начала эвакуации ДНР покинули более 6,6 тысячи человек, сообщили в МЧС республики. Из них 2 436 человек — дети, передает RT.