Россия тратит на Донбасс «астрономические» суммы»

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Дмитрий Козак прокомментировал сумму, которую РФ тратит на помощь Донбассу Фото:
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Россия тратит «астрономические» суммы на гуманитарную поддержку жителей Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.

«Многие знают, какие астрономические суммы нам приходится тратить на гуманитарную поддержку ДНР и ЛНР», — сказал Козак на заседании Совбеза. Трансляция собрания велась на «России 24».

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил выплатить каждому беженцу, прибывшему в Ростовскую область с Донбасса, по 10 тысяч рублей. Власти ДНР и ЛНР 18 февраля организовали массовую эвакуацию местных жителей в Россию. Покинуть Донбасс могут только женщины, дети и пожилые люди. С начала эвакуации ДНР покинули более 6,6 тысячи человек, сообщили в МЧС республики. Из них 2 436 человек — дети, передает RT.

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Россия тратит «астрономические» суммы на гуманитарную поддержку жителей Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак. «Многие знают, какие астрономические суммы нам приходится тратить на гуманитарную поддержку ДНР и ЛНР», — сказал Козак на заседании Совбеза. Трансляция собрания велась на «России 24». Ранее президент РФ Владимир Путин поручил выплатить каждому беженцу, прибывшему в Ростовскую область с Донбасса, по 10 тысяч рублей. Власти ДНР и ЛНР 18 февраля организовали массовую эвакуацию местных жителей в Россию. Покинуть Донбасс могут только женщины, дети и пожилые люди. С начала эвакуации ДНР покинули более 6,6 тысячи человек, сообщили в МЧС республики. Из них 2 436 человек — дети, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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