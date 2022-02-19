Власти Перми просят деньги на выборы в несуществующих территориях

Краевое правительство рассчитывает в этом году провести выборы в трех преобразованных территориях Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Министерство территориального развития Пермского края просит выделить порядка 2 млн рублей на выборы в трех муниципалитетах, два из которых официально не созданы. Об этом сообщается в финансово-экономическом обосновании к законопроекту о поправках в краевой бюджет на 2022 год. Документ опубликован на официальном портале заксобрания.

«Плановый объем бюджетных ассигнований, предоставляемых из бюджета Пермского края на материально-техническое обеспечение выборов в представительный орган вновь образованного муниципального образования, на 2022 год составляет 1,978 млн рублей. Объем определен исходя из планируемых преобразований с созданием трех вновь образованных муниципальных округов», — говорится в документе за подписью и. о. министре территориального развития Светланы Усачевой.

В расчетах, которые предоставило министерство, территории названы как А, Б и В. Уточняется только, что под В подразумевается муниципальный округ, который будет образован после объединения Кудымкара с одноименным районом. Судя по количеству избирателей под муниципалитетом Б, где их почти 35 тыс., вероятно, подразумевается территория, которая появится после присоединения Гремячинска к Губахе. Территория А — это, скорее всего, Пермский район (92,8 тыс. избирателей).

Депутаты заксобрания пока приняли только закон об объединении Кудымкара и Кудымкарского района. Закон вступил в силу в начале марта, выборы намечены на конец мая. Аналогичную инициативу по Гремячинску и Губахе краевой парламент рассмотрит в марте. Здесь все формальные процедуры на местном уровне уже пройдены. В Пермском районе, который единственный в Прикамье сохранил поселенческий уровень местной власти, публичные слушания прошли в 16 из 17 поселений. Но саботаж одного поселения не является препятствием к объединению, поэтому район получит статус муниципального округа.

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