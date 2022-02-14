Жители пермского поселка саботируют проект экс-губернатора

Юго-Камский не хочет лишаться самостоятельности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Юго-Камского поселения Пермского района не поддержали решение об объединении в округ. На публичных слушаниях они высказались против муниципальной реформы, которая стартовала в Пермском крае в 2018 году по инициативе краевых властей, рассказал URA.RU источник, близкий к администрации района. Экс-губернатор Максим Решетников публично поддерживал процесс преобразования территорий.

«Все поселения, кроме Юго-Камского, одобрили объединение. Слушания везде прошли», — говорит собеседник. По закону одно протестно настроенное поселение не является препятствием к преобразованию. Всего в район входит 17 поселений. Глава района Владимир Цветов не ответил на звонок по известному редакции номеру телефона.

Завершение процесса объединения намечено на март. Пермский район остается единственной территорией, где сохранен поселенческий уровень местного самоуправления. Муниципальная реформа стартовала в Прикамье в 2018 году с подачи краевых властей. Экс-губернатор Максим Решетников объяснял это решение тем, что укрупненные муниципалитеты смогут эффективнее реализовывать нацпроекты. Часто объединение сопровождалось скандалами на местном уровне. После смены власти в регионе новый губернатор Дмитрий Махонин продолжил реформу и даже вывел ее на новый уровень.

Ранее URA.RU сообщало, что против муниципальной реформы в Пермском районе планировали выступить два поселения. В январе глава одного из них, Юго-Камского, ушел в отставку «по политическим соображениям».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам