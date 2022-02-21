Путин признал бессмысленность переговоров по Донбассу

Путин высказался по поводу переговоров о Донбассе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Россия находится в тупике в переговорах со странами Запада по поводу Донбасса. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе заседания Совбеза.

«Что касается переговорного процесса, мы в тупике. Восемь лет ведем переговоры», — сказал Путин на заседании Совбеза, трансляция которого велась на «России 24».

Ранее Путин заявил, что Россия хочет в кратчайшие сроки и мирным путем решить вопрос, связанный с желанием Украины вступить в НАТО. Кроме того, он отреагировал на обращение депутатов Госдумы с просьбой признать ДНР и ЛНР. В своем ответе президент отметил, что главное в решении проблемы Донбасса — это соблюдение минских соглашений.