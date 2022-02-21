Путин признал бессмысленность переговоров по Донбассу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Путин высказался по поводу переговоров о Донбассе Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Россия находится в тупике в переговорах со странами Запада по поводу Донбасса. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе заседания Совбеза.

«Что касается переговорного процесса, мы в тупике. Восемь лет ведем переговоры», — сказал Путин на заседании Совбеза, трансляция которого велась на «России 24».

Ранее Путин заявил, что Россия хочет в кратчайшие сроки и мирным путем решить вопрос, связанный с желанием Украины вступить в НАТО. Кроме того, он отреагировал на обращение депутатов Госдумы с просьбой признать ДНР и ЛНР. В своем ответе президент отметил, что главное в решении проблемы Донбасса — это соблюдение минских соглашений.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия находится в тупике в переговорах со странами Запада по поводу Донбасса. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе заседания Совбеза. «Что касается переговорного процесса, мы в тупике. Восемь лет ведем переговоры», — сказал Путин на заседании Совбеза, трансляция которого велась на «России 24». Ранее Путин заявил, что Россия хочет в кратчайшие сроки и мирным путем решить вопрос, связанный с желанием Украины вступить в НАТО. Кроме того, он отреагировал на обращение депутатов Госдумы с просьбой признать ДНР и ЛНР. В своем ответе президент отметил, что главное в решении проблемы Донбасса — это соблюдение минских соглашений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...