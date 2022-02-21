Члены Совета безопасности подсказали Путину решение по ДНР и ЛНР

21 февраля 2022 в 20:50 Размер текста - 17 +

Совет Безопасности РФ единогласно выступили за признание Донбасса Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Члены Совета безопасности России поддержали идею признать независимость Донецкой и Луганской народных Республик. Спикеры пришли к единогласному решению во время внеочередного заседания совета. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не видит другого пути, кроме как признание самопровозглашенных ДНР и ЛНР. По его мнению, это станет мощным сигналом всему русскому миру. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин также выступил «за» данную инициативу. По мнению заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, эти территории Украине не нужны. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко добавила: «Время пришло». Президент России Владимир Путин заявил, что 21 февраля примет решение о том, стоит ли России признавать независимость ЛНР и ДНР. «Я специально ни с кем из вас заранее ничего не обсуждал. Я хотел узнать ваше мнение без предварительной подготовки», — сказал лидер РФ во время заседания. Ранее Госдума РФ обратилась к президенту России Владимиру Путину с обращением о необходимости признания независимости Донбасса. Позднее стало известно, что Путин не планирует рассматривать данное предложение Госдумы. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Члены Совета безопасности России поддержали идею признать независимость Донецкой и Луганской народных Республик. Спикеры пришли к единогласному решению во время внеочередного заседания совета. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не видит другого пути, кроме как признание самопровозглашенных ДНР и ЛНР. По его мнению, это станет мощным сигналом всему русскому миру. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин также выступил «за» данную инициативу. По мнению заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, эти территории Украине не нужны. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко добавила: «Время пришло». Президент России Владимир Путин заявил, что 21 февраля примет решение о том, стоит ли России признавать независимость ЛНР и ДНР. «Я специально ни с кем из вас заранее ничего не обсуждал. Я хотел узнать ваше мнение без предварительной подготовки», — сказал лидер РФ во время заседания. Ранее Госдума РФ обратилась к президенту России Владимиру Путину с обращением о необходимости признания независимости Донбасса. Позднее стало известно, что Путин не планирует рассматривать данное предложение Госдумы.