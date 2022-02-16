Путин рассказал Макрону о возможности признания ЛНР и ДНР

17 февраля 2022 в 01:18 Размер текста - 17 +

Инициатива о признании ЛНР и ДНР не будет приниматься в расчет, заявил глава МИД Франции Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Президент России Владимир Путин сообщил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что инициатива о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик не рассматривается. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. «Дума проголосовала за (обращение к Владимиру Путину о признании независимости, — прим. URA.RU) Донбасса — Донецкой и Луганской областей. Президент Путин заявил президенту Макрону, что эта инициатива Коммунистической партии РФ и что он не будет принимать эту инициативу в расчет. Это очень хорошо. Потому что если бы этот процесс пошел до конца, то минские соглашения бы были бы разрушены», — передает заявление Ле Дриана на заседании комиссии Сената по международным делам РИА «Новости». Ранее сообщалось, что Путин получил обращение Госдумы по поводу признания независимости Донбасса. Признание ЛНР и ДНР нарушает Минские соглашения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент России Владимир Путин сообщил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что инициатива о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик не рассматривается. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. «Дума проголосовала за (обращение к Владимиру Путину о признании независимости, — прим. URA.RU) Донбасса — Донецкой и Луганской областей. Президент Путин заявил президенту Макрону, что эта инициатива Коммунистической партии РФ и что он не будет принимать эту инициативу в расчет. Это очень хорошо. Потому что если бы этот процесс пошел до конца, то минские соглашения бы были бы разрушены», — передает заявление Ле Дриана на заседании комиссии Сената по международным делам РИА «Новости». Ранее сообщалось, что Путин получил обращение Госдумы по поводу признания независимости Донбасса. Признание ЛНР и ДНР нарушает Минские соглашения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.