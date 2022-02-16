16 февраля 2022

Путин рассказал Макрону о возможности признания ЛНР и ДНР

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Инициатива о признании ЛНР и ДНР не будет приниматься в расчет, заявил глава МИД Франции Фото:
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Президент России Владимир Путин сообщил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что инициатива о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик не рассматривается. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

«Дума проголосовала за (обращение к Владимиру Путину о признании независимости, — прим. URA.RU) Донбасса — Донецкой и Луганской областей. Президент Путин заявил президенту Макрону, что эта инициатива Коммунистической партии РФ и что он не будет принимать эту инициативу в расчет. Это очень хорошо. Потому что если бы этот процесс пошел до конца, то минские соглашения бы были бы разрушены», — передает заявление Ле Дриана на заседании комиссии Сената по международным делам РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Путин получил обращение Госдумы по поводу признания независимости Донбасса. Признание ЛНР и ДНР нарушает Минские соглашения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Президент России Владимир Путин сообщил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что инициатива о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик не рассматривается. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. «Дума проголосовала за (обращение к Владимиру Путину о признании независимости, — прим. URA.RU) Донбасса — Донецкой и Луганской областей. Президент Путин заявил президенту Макрону, что эта инициатива Коммунистической партии РФ и что он не будет принимать эту инициативу в расчет. Это очень хорошо. Потому что если бы этот процесс пошел до конца, то минские соглашения бы были бы разрушены», — передает заявление Ле Дриана на заседании комиссии Сената по международным делам РИА «Новости». Ранее сообщалось, что Путин получил обращение Госдумы по поводу признания независимости Донбасса. Признание ЛНР и ДНР нарушает Минские соглашения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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