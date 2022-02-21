Российские спортсмены вернулись на родину с Олимпиады

Российские спортсмены, принимавшие участие в Олимпиаде, вернулись в РФ из Китая. Об этом сообщает Олимпийский комитет России.
«Самолет с нашими олимпийцами приземлился в аэропорту Шереметьево», — сообщил ОКР в своем telegram-канале. Терминал Шереметьево заранее подготовили ко встрече «золотого рейса».
Сейчас в аэропорту звучат приветственные аудио-обращения, а на медиасистемах транслируются праздничные баннеры в поддержку сборной России, передает «Федеральное агентство новостей». Из аэропорта олимпийцев торжественно провезут по улицам столицы до «ВТБ-арены», где пройдет церемония чествования, уточняет Life.
Олимпиада в Пекине проходила с 4 по 20 февраля. На Играх разыгрывалось 109 комплектов медалей. Российская сборная смогла заработать 32, установив национальный рекорд по их числу.
Российские спортсмены, принимавшие участие в Олимпиаде, вернулись в РФ из Китая. Об этом сообщает Олимпийский комитет России. «Самолет с нашими олимпийцами приземлился в аэропорту Шереметьево», — сообщил ОКР в своем telegram-канале. Терминал Шереметьево заранее подготовили ко встрече «золотого рейса». Сейчас в аэропорту звучат приветственные аудио-обращения, а на медиасистемах транслируются праздничные баннеры в поддержку сборной России, передает «Федеральное агентство новостей». Из аэропорта олимпийцев торжественно провезут по улицам столицы до «ВТБ-арены», где пройдет церемония чествования, уточняет Life. Олимпиада в Пекине проходила с 4 по 20 февраля. На Играх разыгрывалось 109 комплектов медалей. Российская сборная смогла заработать 32, установив национальный рекорд по их числу.