Российские спортсмены вернулись на родину с Олимпиады

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Авиапресс-тур Курган-Москва. Аэропорт Шереметьево. Курган, летное поле, аэродром, авиаперелет
Олимпийцы приземлились в аэропорту Шереметьево Фото:
новость из сюжета
Олимпийские игры-2022 в Пекине

Российские спортсмены, принимавшие участие в Олимпиаде, вернулись в РФ из Китая. Об этом сообщает Олимпийский комитет России.

«Самолет с нашими олимпийцами приземлился в аэропорту Шереметьево», — сообщил ОКР в своем telegram-канале. Терминал Шереметьево заранее подготовили ко встрече «золотого рейса».

Сейчас в аэропорту звучат приветственные аудио-обращения, а на медиасистемах транслируются праздничные баннеры в поддержку сборной России, передает «Федеральное агентство новостей». Из аэропорта олимпийцев торжественно провезут по улицам столицы до «ВТБ-арены», где пройдет церемония чествования, уточняет Life.

Олимпиада в Пекине проходила с 4 по 20 февраля. На Играх разыгрывалось 109 комплектов медалей. Российская сборная смогла заработать 32, установив национальный рекорд по их числу.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские спортсмены, принимавшие участие в Олимпиаде, вернулись в РФ из Китая. Об этом сообщает Олимпийский комитет России. «Самолет с нашими олимпийцами приземлился в аэропорту Шереметьево», — сообщил ОКР в своем telegram-канале. Терминал Шереметьево заранее подготовили ко встрече «золотого рейса». Сейчас в аэропорту звучат приветственные аудио-обращения, а на медиасистемах транслируются праздничные баннеры в поддержку сборной России, передает «Федеральное агентство новостей». Из аэропорта олимпийцев торжественно провезут по улицам столицы до «ВТБ-арены», где пройдет церемония чествования, уточняет Life. Олимпиада в Пекине проходила с 4 по 20 февраля. На Играх разыгрывалось 109 комплектов медалей. Российская сборная смогла заработать 32, установив национальный рекорд по их числу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...