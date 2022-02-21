Путин заявил о намерении признать ДНР и ЛНР

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
О своем намерении Путин сообщил в ходе телефонных переговоров с Шольцем и Макроном Фото:
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Президент РФ Владимир Путин заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу о намерении подписать указ о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. Об этом он сообщил в ходе телефонных переговоров с главами стран.

«Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с Макроном и Шольцем. Президент РФ заявил, что собирается подписать указ о признании независимости ДНР и ЛНР. Макрон и Шольц обозначили готовность продолжать контакты», — передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что члены Совета безопасности России поддержали идею признать независимость Донецкой и Луганской народных Республик. Спикеры пришли к единогласному решению во время внеочередного заседания совета.

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Президент РФ Владимир Путин заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу о намерении подписать указ о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. Об этом он сообщил в ходе телефонных переговоров с главами стран. «Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с Макроном и Шольцем. Президент РФ заявил, что собирается подписать указ о признании независимости ДНР и ЛНР. Макрон и Шольц обозначили готовность продолжать контакты», — передает ТАСС. Ранее сообщалось, что члены Совета безопасности России поддержали идею признать независимость Донецкой и Луганской народных Республик. Спикеры пришли к единогласному решению во время внеочередного заседания совета.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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