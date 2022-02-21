Путин заявил о намерении признать ДНР и ЛНР

Президент РФ Владимир Путин заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу о намерении подписать указ о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. Об этом он сообщил в ходе телефонных переговоров с главами стран.
«Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с Макроном и Шольцем. Президент РФ заявил, что собирается подписать указ о признании независимости ДНР и ЛНР. Макрон и Шольц обозначили готовность продолжать контакты», — передает ТАСС.
Президент РФ Владимир Путин заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу о намерении подписать указ о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. Об этом он сообщил в ходе телефонных переговоров с главами стран. «Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с Макроном и Шольцем. Президент РФ заявил, что собирается подписать указ о признании независимости ДНР и ЛНР. Макрон и Шольц обозначили готовность продолжать контакты», — передает ТАСС. Ранее сообщалось, что члены Совета безопасности России поддержали идею признать независимость Донецкой и Луганской народных Республик. Спикеры пришли к единогласному решению во время внеочередного заседания совета.