21 февраля 2022

Донецк встретил признание ЛНР и ДНР салютом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Салют. Тюмень, салют, фейерверк
Обращение Путина транслировалось в центре города Фото:
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Новость о признании Россией независимости ДНР и ЛНР жители Донецка встретили салютом на центральной площади, среди празднующих была певица Юлия Чичерина. Трансляция видеообращения президента РФ Владимира Путина велась в центре города в прямом эфире, сообщил корреспондент URA.RU.

«Признание ДНР и ЛНР Россией в Донецке встретили громким салютом на центральной площади Ленина, где речь Владимира Путина транслировалась в прямом эфире. На площади собралась небольшая группа людей, среди которых была российская певица Юлия Чичерина. Однако празднование признания республик продлилось не долго. В городе по-прежнему введен комендантский час с 23.00. Люди с площади разошлись по домам. В Донецке улицы патрулируют военные с оружием, а также ездят экипажи полиции», — передает корреспондент URA.RU.

Ранее Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных Республик. Соответствующие указы президент РФ подписал после видеообращения к россиянам.

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Новость о признании Россией независимости ДНР и ЛНР жители Донецка встретили салютом на центральной площади, среди празднующих была певица Юлия Чичерина. Трансляция видеообращения президента РФ Владимира Путина велась в центре города в прямом эфире, сообщил корреспондент URA.RU. «Признание ДНР и ЛНР Россией в Донецке встретили громким салютом на центральной площади Ленина, где речь Владимира Путина транслировалась в прямом эфире. На площади собралась небольшая группа людей, среди которых была российская певица Юлия Чичерина. Однако празднование признания республик продлилось не долго. В городе по-прежнему введен комендантский час с 23.00. Люди с площади разошлись по домам. В Донецке улицы патрулируют военные с оружием, а также ездят экипажи полиции», — передает корреспондент URA.RU. Ранее Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных Республик. Соответствующие указы президент РФ подписал после видеообращения к россиянам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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