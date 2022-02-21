Полиция нашла тех, кто избил школьницу в Копейске

Полиция начала проводить проверку (фото из архива) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Установлены все участники избиения школьницы в Копейске. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«Установлены все участники избиения школьницы в Копейске. По данному факту проводится проверка с последующим принятием процессуального решения. Возможно, что к ответственности будут привлечены родителей участников избиения девочки», — заявили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства.

Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова сообщила URA.RU, что в настоящее время по данному инциденту проводится проверка. Ранее мать девочки сообщила, что одноклассники школы №43 избили ее дочь и оставили без сознания на снегу. По словам матери, ее дочь восемь минут лежала без сознания. В результате побоев у девочки было зафиксировано сотрясение мозга. Дозвониться до руководства школы URA.RU не удалось.