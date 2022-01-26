Губернатор ХМАО обсудила с федеральным министром мегапроект

Губернатор ХМАО Наталья Комарова хочет взять федеральный кредит на строительство второго моста через Обь Фото: Центр социальных медиа Югры

Губернатор ХМАО Наталья Комарова провела встречу с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым, где среди прочих вопросов обсудила строительство второго моста через Обь. Об этом URA.RU сообщили в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Комарова во время встречи с министром заявила, что объем промышленного производства по итогам 2021 года в Югре впервые превысил пять триллионов рублей. «По этому показателю ХМАО находится на втором месте среди всех российских регионов. «На территории Югры собрано и передано в консолидированный бюджет РФ 14% налогов, сборов. По этому показателю мы также занимаем второе место», — отметила глава региона.

Губернатор Югры также заявила, что Ханты-Мансийский округ готов войти в число российских регионов, где будет проводиться эксперимент по ограничению выбросов парниковых газов. Глава Минэкономразвития подтвердил, что у ХМАО есть все шансы для этого. Кроме того, в ходе встречи была обсуждена возможность получения окружным правительством инфраструктурного кредита на строительство второго моста через Обь. «Имеющийся мост исчерпал свои возможности, как по гарантийному сроку, так и по нагрузке. Сегодня это единственный объект, который связывает север и юг нашей страны, формирует выход в Арктику через Ямало-Ненецкий автономный округ. Оба этих моста нужны. Есть целесообразность в создании такого инфраструктурного объекта», — оценила востребованность этого объекта Комарова.

Ранее URA.RU сообщало, что в 2022 году должно начаться строительство второго моста через Обь в районе Сургута. По официальным данным, срок завершения возведения этого объекта запланирован на 2025 год.

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