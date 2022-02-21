Массовая эвакуация детей и женщин из Донбасса началась 18 февраля Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

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Во всех городах и районах Тюменской области открылись пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона, предоставив список адресов, куда можно принести необходимые вещи.

«Во всех районах Тюменской области начали работу пункты сбора гуманитарной помощи. Жители региона могут передать в пункты приема гуманитарной помощи предметы первой необходимости: постельное белье и принадлежности, полотенца, средства индивидуальной защиты, мужскую, женскую, детскую одежду (в т. ч. белье, носки, колготки), продукты питания длительного хранения, детское питание, гигиенические принадлежности, моющие средства, мелкую электробытовую технику, одноразовую посуду», — рассказали в инфоцентре.

Ранее агентство писало, что тюменский губернатор Александр Моор заявил, что регион готов принять беженцев из ДНР и ЛНР. Массовая эвакуация из Донбасса началась 18 февраля. Покинуть республики могут женщины, дети и пожилые люди.

Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

Фото6 инфоцентр правительства Тюменской области