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В Тюменской области стартовал сбор помощи для беженцев из ДНР. Список адресов

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Эвакуация населения из Донецка. Донецк, ДНР , донецкая народная республика, днр, автобус, эвакуация населения
Массовая эвакуация детей и женщин из Донбасса началась 18 февраля Фото:
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Во всех городах и районах Тюменской области открылись пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона, предоставив список адресов, куда можно принести необходимые вещи.

«Во всех районах Тюменской области начали работу пункты сбора гуманитарной помощи. Жители региона могут передать в пункты приема гуманитарной помощи предметы первой необходимости: постельное белье и принадлежности, полотенца, средства индивидуальной защиты, мужскую, женскую, детскую одежду (в т. ч. белье, носки, колготки), продукты питания длительного хранения, детское питание, гигиенические принадлежности, моющие средства, мелкую электробытовую технику, одноразовую посуду», — рассказали в инфоцентре.

Ранее агентство писало, что тюменский губернатор Александр Моор заявил, что регион готов принять беженцев из ДНР и ЛНР. Массовая эвакуация из Донбасса началась 18 февраля. Покинуть республики могут женщины, дети и пожилые люди.

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Во всех городах и районах Тюменской области открылись пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона, предоставив список адресов, куда можно принести необходимые вещи. «Во всех районах Тюменской области начали работу пункты сбора гуманитарной помощи. Жители региона могут передать в пункты приема гуманитарной помощи предметы первой необходимости: постельное белье и принадлежности, полотенца, средства индивидуальной защиты, мужскую, женскую, детскую одежду (в т. ч. белье, носки, колготки), продукты питания длительного хранения, детское питание, гигиенические принадлежности, моющие средства, мелкую электробытовую технику, одноразовую посуду», — рассказали в инфоцентре. Ранее агентство писало, что тюменский губернатор Александр Моор заявил, что регион готов принять беженцев из ДНР и ЛНР. Массовая эвакуация из Донбасса началась 18 февраля. Покинуть республики могут женщины, дети и пожилые люди.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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