Текслер отправил своего советника на выборы в челябинский район

Алексей Текслер (слева) назначил Владимира Мякуша (справа) курировать выборы главы Еманжелинского района Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер делегировал в конкурсную комиссию по выборам главы Еманжелинского района экс-спикера заксобрания региона Владимира Мякуша. Соответствующее решение опубликовано на интернет-портале официальной информации. Сейчас Мякуш является советником главы региона.

«Назначить членов конкурсной комиссии для отбора кандидатур на должность главы Еманжелинского муниципального района. Включить в нее следующих лиц: советник губернатора Челябинской области Мякуш Владимир Викторович, депутат заксобрания Челябинской области Перезолов Владимир Геральдович, заместитель губернатора Фартыгин Алексей Леонидович», — говорится в тексте документа.

По информации URA.RU, преимущественные шансы сохранить власть по итогам выборов у действующего главы муниципалитета Евгения Светлова. Он руководит Еманжелинском с 2012 года. В марте 2017 года он переизбрался главой муниципального района.