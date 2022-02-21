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Текслер отправил своего советника на выборы в челябинский район

© Служба новостей «URA.RU»
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Конференция регионального отделения партии Единая Россия. Челябинск, мякуш владимир, текслер алексей
Алексей Текслер (слева) назначил Владимира Мякуша (справа) курировать выборы главы Еманжелинского района Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер делегировал в конкурсную комиссию по выборам главы Еманжелинского района экс-спикера заксобрания региона Владимира Мякуша. Соответствующее решение опубликовано на интернет-портале официальной информации. Сейчас Мякуш является советником главы региона.

«Назначить членов конкурсной комиссии для отбора кандидатур на должность главы Еманжелинского муниципального района. Включить в нее следующих лиц: советник губернатора Челябинской области Мякуш Владимир Викторович, депутат заксобрания Челябинской области Перезолов Владимир Геральдович, заместитель губернатора Фартыгин Алексей Леонидович», — говорится в тексте документа.

По информации URA.RU, преимущественные шансы сохранить власть по итогам выборов у действующего главы муниципалитета Евгения Светлова. Он руководит Еманжелинском с 2012 года. В марте 2017 года он переизбрался главой муниципального района.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер делегировал в конкурсную комиссию по выборам главы Еманжелинского района экс-спикера заксобрания региона Владимира Мякуша. Соответствующее решение опубликовано на интернет-портале официальной информации. Сейчас Мякуш является советником главы региона. «Назначить членов конкурсной комиссии для отбора кандидатур на должность главы Еманжелинского муниципального района. Включить в нее следующих лиц: советник губернатора Челябинской области Мякуш Владимир Викторович, депутат заксобрания Челябинской области Перезолов Владимир Геральдович, заместитель губернатора Фартыгин Алексей Леонидович», — говорится в тексте документа. По информации URA.RU, преимущественные шансы сохранить власть по итогам выборов у действующего главы муниципалитета Евгения Светлова. Он руководит Еманжелинском с 2012 года. В марте 2017 года он переизбрался главой муниципального района.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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