ДНР и ЛНР утвердили договор о российской помощи

22 февраля 2022 в 13:34 Размер текста - 17 +

Парламенты ДНР и ЛНР утвердили договор о дружбе с РФ в первом чтении Фото: Карина Ванеш © URA.RU новость из сюжета Признание независимости ДНР и ЛНР Парламенты Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) ратифицировали договор о дружбе и взаимопомощи с Россией. Принятие документа произошло в первом чтении. «Депутаты Народного Совета на пленарном заседании ратифицировали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой. За соответствующее решение проголосовали все 46 депутатов из 46 присутствовавших на заседании», — сообщает Луганский информационный центр. Позднее договор ратифицировали и депутаты ДНР. «Народный Совет Донецкой Народной Республики 22 февраля ратифицировал договор», — рассказали в telegram-канале Народного совета ДНР. Ранее Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных Республик. Соответствующие указы президент РФ подписал после видеообращения к россиянам. В документах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ. Законопроекты о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР появились и в базе Госдумы РФ. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Парламенты Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) ратифицировали договор о дружбе и взаимопомощи с Россией. Принятие документа произошло в первом чтении. «Депутаты Народного Совета на пленарном заседании ратифицировали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой. За соответствующее решение проголосовали все 46 депутатов из 46 присутствовавших на заседании», — сообщает Луганский информационный центр. Позднее договор ратифицировали и депутаты ДНР. «Народный Совет Донецкой Народной Республики 22 февраля ратифицировал договор», — рассказали в telegram-канале Народного совета ДНР. Ранее Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных Республик. Соответствующие указы президент РФ подписал после видеообращения к россиянам. В документах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ. Законопроекты о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР появились и в базе Госдумы РФ.