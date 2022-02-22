ДНР и ЛНР утвердили договор о российской помощи

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Парламенты ДНР и ЛНР утвердили договор о дружбе с РФ в первом чтении Фото:
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Признание независимости ДНР и ЛНР

Парламенты Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) ратифицировали договор о дружбе и взаимопомощи с Россией. Принятие документа произошло в первом чтении.

«Депутаты Народного Совета на пленарном заседании ратифицировали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой. За соответствующее решение проголосовали все 46 депутатов из 46 присутствовавших на заседании», — сообщает Луганский информационный центр.

Позднее договор ратифицировали и депутаты ДНР. «Народный Совет Донецкой Народной Республики 22 февраля ратифицировал договор», — рассказали в telegram-канале Народного совета ДНР.

Ранее Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных Республик. Соответствующие указы президент РФ подписал после видеообращения к россиянам. В документах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ. Законопроекты о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР появились и в базе Госдумы РФ.

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Парламенты Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) ратифицировали договор о дружбе и взаимопомощи с Россией. Принятие документа произошло в первом чтении. «Депутаты Народного Совета на пленарном заседании ратифицировали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой. За соответствующее решение проголосовали все 46 депутатов из 46 присутствовавших на заседании», — сообщает Луганский информационный центр. Позднее договор ратифицировали и депутаты ДНР. «Народный Совет Донецкой Народной Республики 22 февраля ратифицировал договор», — рассказали в telegram-канале Народного совета ДНР. Ранее Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных Республик. Соответствующие указы президент РФ подписал после видеообращения к россиянам. В документах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ. Законопроекты о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР появились и в базе Госдумы РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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