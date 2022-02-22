ДНР и ЛНР утвердили договор о российской помощи

Парламенты Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) ратифицировали договор о дружбе и взаимопомощи с Россией. Принятие документа произошло в первом чтении.
«Депутаты Народного Совета на пленарном заседании ратифицировали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой. За соответствующее решение проголосовали все 46 депутатов из 46 присутствовавших на заседании», — сообщает Луганский информационный центр.
Позднее договор ратифицировали и депутаты ДНР. «Народный Совет Донецкой Народной Республики 22 февраля ратифицировал договор», — рассказали в telegram-канале Народного совета ДНР.
Ранее Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных Республик. Соответствующие указы президент РФ подписал после видеообращения к россиянам. В документах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ. Законопроекты о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР появились и в базе Госдумы РФ.
Парламенты Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) ратифицировали договор о дружбе и взаимопомощи с Россией. Принятие документа произошло в первом чтении. «Депутаты Народного Совета на пленарном заседании ратифицировали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой. За соответствующее решение проголосовали все 46 депутатов из 46 присутствовавших на заседании», — сообщает Луганский информационный центр. Позднее договор ратифицировали и депутаты ДНР. «Народный Совет Донецкой Народной Республики 22 февраля ратифицировал договор», — рассказали в telegram-канале Народного совета ДНР. Ранее Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных Республик. Соответствующие указы президент РФ подписал после видеообращения к россиянам. В документах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ. Законопроекты о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР появились и в базе Госдумы РФ.