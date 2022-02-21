Драки у зайцев происходят во время гона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В национальном парке «Таганай» (Челябинская область) в объектив фотоловушки попала драка двух зайцев. Видео опубликовали в социальных сетях.

«Бой там явно идет очень суровый. Правда, ушастые боксеры быстро разбегаются, но только затем, чтобы продолжить выяснять отношения в недалеких зарослях», — говорится в описании к видео.

Авторы добавляют, что подобные схватки — явление вполне рядовое во время гона, который у зайцев начинается как раз к концу февраля. Первое в году прибавление в семействах таким образом случается уже в середине апреля.

Ранее в парке на группу туристов напал лось. Животное несколько раз пнуло несовершеннолетнюю девочку. Причину нападения лося установить не удалось.