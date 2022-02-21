В национальном парке «Таганай» (Челябинская область) в объектив фотоловушки попала драка двух зайцев. Видео опубликовали в социальных сетях.
«Бой там явно идет очень суровый. Правда, ушастые боксеры быстро разбегаются, но только затем, чтобы продолжить выяснять отношения в недалеких зарослях», — говорится в описании к видео.
Авторы добавляют, что подобные схватки — явление вполне рядовое во время гона, который у зайцев начинается как раз к концу февраля. Первое в году прибавление в семействах таким образом случается уже в середине апреля.
Ранее в парке на группу туристов напал лось. Животное несколько раз пнуло несовершеннолетнюю девочку. Причину нападения лося установить не удалось.
В национальном парке «Таганай» (Челябинская область) в объектив фотоловушки попала драка двух зайцев. Видео опубликовали в социальных сетях. «Бой там явно идет очень суровый. Правда, ушастые боксеры быстро разбегаются, но только затем, чтобы продолжить выяснять отношения в недалеких зарослях», — говорится в описании к видео. Авторы добавляют, что подобные схватки — явление вполне рядовое во время гона, который у зайцев начинается как раз к концу февраля. Первое в году прибавление в семействах таким образом случается уже в середине апреля. Ранее в парке на группу туристов напал лось. Животное несколько раз пнуло несовершеннолетнюю девочку. Причину нападения лося установить не удалось.