21 февраля 2022

В челябинском нацпарке подрались зайцы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Заяц у главного корпуса ЮуРГУ. Челябинск, заяц, животное, дикое животное
Драки у зайцев происходят во время гона Фото:

В национальном парке «Таганай» (Челябинская область) в объектив фотоловушки попала драка двух зайцев. Видео опубликовали в социальных сетях.

«Бой там явно идет очень суровый. Правда, ушастые боксеры быстро разбегаются, но только затем, чтобы продолжить выяснять отношения в недалеких зарослях», — говорится в описании к видео.

Авторы добавляют, что подобные схватки — явление вполне рядовое во время гона, который у зайцев начинается как раз к концу февраля. Первое в году прибавление в семействах таким образом случается уже в середине апреля.

Ранее в парке на группу туристов напал лось. Животное несколько раз пнуло несовершеннолетнюю девочку. Причину нападения лося установить не удалось.

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В национальном парке «Таганай» (Челябинская область) в объектив фотоловушки попала драка двух зайцев. Видео опубликовали в социальных сетях. «Бой там явно идет очень суровый. Правда, ушастые боксеры быстро разбегаются, но только затем, чтобы продолжить выяснять отношения в недалеких зарослях», — говорится в описании к видео. Авторы добавляют, что подобные схватки — явление вполне рядовое во время гона, который у зайцев начинается как раз к концу февраля. Первое в году прибавление в семействах таким образом случается уже в середине апреля. Ранее в парке на группу туристов напал лось. Животное несколько раз пнуло несовершеннолетнюю девочку. Причину нападения лося установить не удалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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