В ХМАО мэрия спровоцировала рост заболеваемости у школьников

Прирост заболеваемости в городе за прошедшую неделю во всех возрастных группах несовершеннолетних резко вырос (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Нягани чиновники дважды проигнорировали рекомендацию Роспотребнадзора перевести школьников на дистант, по этой причине заболеваемость в муниципалитете среди детей гриппом и ОРВИ увеличилась, а в целом ситуация стала самой неблагоприятной в ХМАО. Об этом в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространению COVID-19 рассказала главный санитарный врач ХМАО Майя Соловьева, трансляция велась в официальной группе правительства региона «Югра» в социальной сети «ВКонтакте».

«Главным государственным санитарным врачом по городу Нягань и Октябрьскому району дважды давались предложения по ограничению очного обучения школьников, поэтому ситуация с заболеваемостью самая неблагоприятной в округе. Показатель заболеваемости по всем возрастным группам детей в муниципалитете остается крайне высоким», — рассказала Соловьева.

Соловьева также сообщила, что прирост заболеваемости в городе за прошедшую неделю во всех возрастных группах несовершеннолетних вырос более, чем на 100%. В возрастной группе детей от семи до 14 лет эпидемиологический порог превышен на 405%, в группе от трех до шести лет на 138,8%.

URA.RU ранее сообщало, что власти Нягани приняли решение об отмене дистанционного обучения в школах в связи с уровнем заболеваемости в классах ниже 20%. Однако глава Роспотребнадзора была вынуждена настаивать на закрытии школ.

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