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Роспотребнадзор потребовал закрыть школы Нягани на карантин

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Роспотребнадзор ХМАО настоял на переводе школ Нягани на карантин Фото:
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Коронавирус COVID-19

Роспотребнадзор ХМАО настоял на переводе школ Нягани в дистанционный формат обучения из-за высокого показателя заражений среди детей. Об этом заявила глава Роспотребнадзора ХМАО Майя Соловьева во время регионального оперативного штаба.

«Предлагаем продлить дистанционную форму обучения в городе Нягани для школьников. По другим муниципалитетам, для разобщения детей в школьных организациях, проводить ежедневный мониторинг посещаемости и на основе этого анализа принимать оперативные решения», — сказала Соловьева.

В своем отчете исполняющая обязанности главы Нягани Римма Кокарева рассказала, что муниципальным штабом было принято решение об отмене дистанционного обучения в школах в связи с заболеваемостью в классах ниже 20%. Однако глава Роспотребнадзора была вынуждена настаивать на закрытии школ. «Все таки мы настаиваем на том, что бы вы еще раз пересмотрели свое решение по дистанту и разобщению детей. Заболеваемость говорит о том, что дети начали учиться в очном формате рано», — заключила Соловьева. Губернатор ХМАО Наталья Комарова также посоветовала прислушаться к рекомендациям Роспотребнадзора.

Ранее URA.RU писало, что из-за распространения гриппа среди детей в ХМАО Роспотребнадзор предложил усилить контроль над школьниками. Школам необходимо проводить ежедневный мониторинг посещаемости.

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Роспотребнадзор ХМАО настоял на переводе школ Нягани в дистанционный формат обучения из-за высокого показателя заражений среди детей. Об этом заявила глава Роспотребнадзора ХМАО Майя Соловьева во время регионального оперативного штаба. «Предлагаем продлить дистанционную форму обучения в городе Нягани для школьников. По другим муниципалитетам, для разобщения детей в школьных организациях, проводить ежедневный мониторинг посещаемости и на основе этого анализа принимать оперативные решения», — сказала Соловьева. В своем отчете исполняющая обязанности главы Нягани Римма Кокарева рассказала, что муниципальным штабом было принято решение об отмене дистанционного обучения в школах в связи с заболеваемостью в классах ниже 20%. Однако глава Роспотребнадзора была вынуждена настаивать на закрытии школ. «Все таки мы настаиваем на том, что бы вы еще раз пересмотрели свое решение по дистанту и разобщению детей. Заболеваемость говорит о том, что дети начали учиться в очном формате рано», — заключила Соловьева. Губернатор ХМАО Наталья Комарова также посоветовала прислушаться к рекомендациям Роспотребнадзора. Ранее URA.RU писало, что из-за распространения гриппа среди детей в ХМАО Роспотребнадзор предложил усилить контроль над школьниками. Школам необходимо проводить ежедневный мониторинг посещаемости.
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