Учредитель кафе находится в СИЗО не из-за долгов по зарплате Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Один из учредителей пермских кафе «Фобошная», «Покешная», «Пельмешная», «Баошная» и «Рынок еды» Артем Зайцев, который уже полгода не выплачивает зарплату сотрудникам, находится в СИЗО. Но по другой причине. Об этом URA.RU сообщил бывший работник сети.

«ИП Зайцев (Артем Зайцев) находится в числе подозреваемых в торговле персональными данными россиян в интернете. Его и еще пять человек задержали силовики и отправили в СИЗО», — рассказал URA.RU источник.

Информация подтвердилась с помощью данных Тверского суда Москвы. Еще 7 февраля полиция Москвы просила ареста шестерых участников по этому делу, среди которых — сотрудник ООО «Гет-нэт» Артем Зайцев.

По данным сервиса rusprofile.ru, ООО «Гет-нэт» — зарегистрированная в Перми компания. Основной вид деятельности — в области связи на базе проводных технологий. Ее директором является Артем Зайцев, ИНН которого совпадает с учредителем пермских кафе.

При обысках в домах и офисах фигурантов дела силовики изъяли компьютеры, документы, а также 24 золотых слитка, три автомобиля премиум-класса и 12 млн рублей. Всем задержанным вменяется часть 2 статьи 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой». Мужчинам может грозить наказание в виде принудительных работ на срок до 5 лет либо лишение свободы на срок до 7 лет со штрафом.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам