Вор в законе сбежал из-под ареста в Москве

Васю Бандита отправили под домашний арест, а он сбежал Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Судебное заседание по делу вора в законе Игоря Кокунова, известного как «Вася Бандит», отложено до определения его места нахождения. По данным системы ГАС — «Правосудие», подсудимый скрылся и объявлен в розыск.

«Судебное заседание по уголовному делу в отношении Кокунова перенесено. Подсудимый не явился в судебное заседание, отложенное на 18 февраля 2022 года», — эти сведения подтвердили «МК» в пресс-службе суда без уточнения обстоятельств.

Кокунову ранее была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он содержался в следственном изоляторе. Позднее она была изменена судом на домашний арест. В Таганском суде города Москвы параллельно рассматривают дело Кокунова о вымогательстве.