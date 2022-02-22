Вор в законе сбежал из-под ареста в Москве

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Дело Арины Устюговой в суде Центрального района. Челябинск, судья, суд, мантия
Васю Бандита отправили под домашний арест, а он сбежал Фото:

Судебное заседание по делу вора в законе Игоря Кокунова, известного как «Вася Бандит», отложено до определения его места нахождения. По данным системы ГАС — «Правосудие», подсудимый скрылся и объявлен в розыск.

«Судебное заседание по уголовному делу в отношении Кокунова перенесено. Подсудимый не явился в судебное заседание, отложенное на 18 февраля 2022 года», — эти сведения подтвердили «МК» в пресс-службе суда без уточнения обстоятельств.

Кокунову ранее была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он содержался в следственном изоляторе. Позднее она была изменена судом на домашний арест. В Таганском суде города Москвы параллельно рассматривают дело Кокунова о вымогательстве.

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Судебное заседание по делу вора в законе Игоря Кокунова, известного как «Вася Бандит», отложено до определения его места нахождения. По данным системы ГАС — «Правосудие», подсудимый скрылся и объявлен в розыск. «Судебное заседание по уголовному делу в отношении Кокунова перенесено. Подсудимый не явился в судебное заседание, отложенное на 18 февраля 2022 года», — эти сведения подтвердили «МК» в пресс-службе суда без уточнения обстоятельств. Кокунову ранее была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он содержался в следственном изоляторе. Позднее она была изменена судом на домашний арест. В Таганском суде города Москвы параллельно рассматривают дело Кокунова о вымогательстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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