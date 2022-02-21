Челябинская область готова принять беженцев у себя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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В Челябинске 22 февраля открылся пункта сбора гуманитарной помощи для беженцев Донбасса. Горожане принесли муку, макароны, воду. Об этом сообщает корреспондент с места событий.

«Привезли макароны, воду, муку, жидкое мыло. Ждем, пока подтянутся жители», — передает корреспондент URA.RU.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что область должна быть готова принять беженцев. Областной штаб, координирует все эти вопросы.

Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт заявила, что проделана большая работа по подготовке пунктов временного размещения. Область готова принять беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. По словам Гехт, переселение беженцев не отразится на комфорте жителей области.

Челябинцы несут беженцам Донбасса товары первой необходимости Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинцы принесли для беженцев воду Фото: Вадим Ахметов © URA.RU