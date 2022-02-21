21 февраля 2022

Челябинцы несут беженцам Донбасса муку, макароны, воду. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Гуманитарная помощь. Челябинск
Челябинская область готова принять беженцев у себя Фото:
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Беженцы с Украины

В Челябинске 22 февраля открылся пункта сбора гуманитарной помощи для беженцев Донбасса. Горожане принесли муку, макароны, воду. Об этом сообщает корреспондент с места событий.

«Привезли макароны, воду, муку, жидкое мыло. Ждем, пока подтянутся жители», — передает корреспондент URA.RU.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что область должна быть готова принять беженцев. Областной штаб, координирует все эти вопросы.

Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт заявила, что проделана большая работа по подготовке пунктов временного размещения. Область готова принять беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. По словам Гехт, переселение беженцев не отразится на комфорте жителей области.

Гуманитарная помощь. Челябинск
Челябинцы несут беженцам Донбасса товары первой необходимости
Фото:
Гуманитарная помощь. Челябинск
Челябинцы принесли для беженцев воду
Фото:

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В Челябинске 22 февраля открылся пункта сбора гуманитарной помощи для беженцев Донбасса. Горожане принесли муку, макароны, воду. Об этом сообщает корреспондент с места событий. «Привезли макароны, воду, муку, жидкое мыло. Ждем, пока подтянутся жители», — передает корреспондент URA.RU. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что область должна быть готова принять беженцев. Областной штаб, координирует все эти вопросы. Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт заявила, что проделана большая работа по подготовке пунктов временного размещения. Область готова принять беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. По словам Гехт, переселение беженцев не отразится на комфорте жителей области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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