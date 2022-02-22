Совфед ратифицировал договоры о дружбе с ДНР и ЛНР

Совет Федерации на заседании ратифицировал договоры с ДНР и ЛНР о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, в том числе военной. Решение было единогласным.
Сенаторы Совфеда единогласно приняли решение ратифицировать договоры с ДНР и ЛНР, которые ранее подписал президент России Владимир Путин. Трансляция заседания велась на youtube-канале «Вместе.рф». Отмечается, что договоры будут заключены на 10 лет с автоматической возможностью продления их срока на пятилетние периоды.
Российский лидер Владимир Путин ранее выступил с видеообращением к гражданам, в котором признал независимость ДНР и ЛНР. В Кремле подчеркнули, что Россия признала независимость республик Донбасса в тех границах, в которых они себя провозглашали в 2014 году. Позже Госдума ратифицировала договоры с ДНР и ЛНР. Депутаты также проголосовали единогласно.
Совет Федерации на заседании ратифицировал договоры с ДНР и ЛНР о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, в том числе военной. Решение было единогласным. Сенаторы Совфеда единогласно приняли решение ратифицировать договоры с ДНР и ЛНР, которые ранее подписал президент России Владимир Путин. Трансляция заседания велась на youtube-канале «Вместе.рф». Отмечается, что договоры будут заключены на 10 лет с автоматической возможностью продления их срока на пятилетние периоды. Российский лидер Владимир Путин ранее выступил с видеообращением к гражданам, в котором признал независимость ДНР и ЛНР. В Кремле подчеркнули, что Россия признала независимость республик Донбасса в тех границах, в которых они себя провозглашали в 2014 году. Позже Госдума ратифицировала договоры с ДНР и ЛНР. Депутаты также проголосовали единогласно.