Совфед ратифицировал договоры о дружбе с ДНР и ЛНР

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Добровольцы Донбасса в парке Маяковского. Екатеринбург, новороссия
Совфед единогласно ратифицировал договоры с ДНР и ЛНР Фото:

Совет Федерации на заседании ратифицировал договоры с ДНР и ЛНР о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, в том числе военной. Решение было единогласным.

Сенаторы Совфеда единогласно приняли решение ратифицировать договоры с ДНР и ЛНР, которые ранее подписал президент России Владимир Путин. Трансляция заседания велась на youtube-канале «Вместе.рф». Отмечается, что договоры будут заключены на 10 лет с автоматической возможностью продления их срока на пятилетние периоды.

Российский лидер Владимир Путин ранее выступил с видеообращением к гражданам, в котором признал независимость ДНР и ЛНР. В Кремле подчеркнули, что Россия признала независимость республик Донбасса в тех границах, в которых они себя провозглашали в 2014 году. Позже Госдума ратифицировала договоры с ДНР и ЛНР. Депутаты также проголосовали единогласно.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Совет Федерации на заседании ратифицировал договоры с ДНР и ЛНР о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, в том числе военной. Решение было единогласным. Сенаторы Совфеда единогласно приняли решение ратифицировать договоры с ДНР и ЛНР, которые ранее подписал президент России Владимир Путин. Трансляция заседания велась на youtube-канале «Вместе.рф». Отмечается, что договоры будут заключены на 10 лет с автоматической возможностью продления их срока на пятилетние периоды. Российский лидер Владимир Путин ранее выступил с видеообращением к гражданам, в котором признал независимость ДНР и ЛНР. В Кремле подчеркнули, что Россия признала независимость республик Донбасса в тех границах, в которых они себя провозглашали в 2014 году. Позже Госдума ратифицировала договоры с ДНР и ЛНР. Депутаты также проголосовали единогласно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...