Совфед ратифицировал договоры о дружбе с ДНР и ЛНР

22 февраля 2022 в 17:08 Размер текста - 17 +

Совфед единогласно ратифицировал договоры с ДНР и ЛНР Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Совет Федерации на заседании ратифицировал договоры с ДНР и ЛНР о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, в том числе военной. Решение было единогласным. Сенаторы Совфеда единогласно приняли решение ратифицировать договоры с ДНР и ЛНР, которые ранее подписал президент России Владимир Путин. Трансляция заседания велась на youtube-канале «Вместе.рф». Отмечается, что договоры будут заключены на 10 лет с автоматической возможностью продления их срока на пятилетние периоды. Российский лидер Владимир Путин ранее выступил с видеообращением к гражданам, в котором признал независимость ДНР и ЛНР. В Кремле подчеркнули, что Россия признала независимость республик Донбасса в тех границах, в которых они себя провозглашали в 2014 году. Позже Госдума ратифицировала договоры с ДНР и ЛНР. Депутаты также проголосовали единогласно. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Совет Федерации на заседании ратифицировал договоры с ДНР и ЛНР о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, в том числе военной. Решение было единогласным. Сенаторы Совфеда единогласно приняли решение ратифицировать договоры с ДНР и ЛНР, которые ранее подписал президент России Владимир Путин. Трансляция заседания велась на youtube-канале «Вместе.рф». Отмечается, что договоры будут заключены на 10 лет с автоматической возможностью продления их срока на пятилетние периоды. Российский лидер Владимир Путин ранее выступил с видеообращением к гражданам, в котором признал независимость ДНР и ЛНР. В Кремле подчеркнули, что Россия признала независимость республик Донбасса в тех границах, в которых они себя провозглашали в 2014 году. Позже Госдума ратифицировала договоры с ДНР и ЛНР. Депутаты также проголосовали единогласно.