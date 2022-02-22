В Кремле рассказали, в каких границах признают ДНР и ЛНР

22 февраля 2022 в 15:58 Размер текста - 17 +

Россия признала независимость ДНР и ЛНР в тех границах, в которых они себя провозглашали в 2014 году. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «[ДНР и ЛНР признают] В тех границах, в которых они себя провозглашали», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Спикер дал ответ на вопрос журналистов о том, в каких границах Россия признала независимость республик Донбасса. Ранее президент России Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных Республик. Депутаты Госдумы единогласно ратифицировали договор о дружбе с ДНР и ЛНР. Председатель комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что президент РФ Владимир Путин не мог признать ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей. Он пояснил, что в соглашениях с ДНР и ЛНР нет ни слова о границе, и ее демаркация — это забота глав этих республик. В свою очередь, в ЛНР заявили, что территория республики — вся Луганская область.