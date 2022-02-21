В Перми сетевой гигант получил штраф за рекламу алкоголя

22 февраля 2022 в 17:50 Размер текста - 17 +

«Пятерочка» нарушила закон о рекламе Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пермские антимонопольщики оштрафовали ООО «Агроторг» за нарушение закона о рекламе. Компания разместила на входе в магазин плакат со спиртосодержащей продукцией, что запрещается законодательством, сообщили URA.RU в пресс-службе УФАС России по Пермскому краю. «Рекламный материал с изображением спиртосодержащего продукта, направленный на продвижение товара, предлагаемого к продаже в продуктовой сети, размещался на наружных дверях при входе в магазин „Пятерочка“ в Мотовилихинском районе Перми. Пермское УФАС России выявило в данном случае нарушение Закона о рекламе, который запрещает размещать рекламу алкоголя указанным способом», — отметили в пресс-службе. «Агроторг» признали виновным в нарушении части 1 статьи 14.3 КоАП РФ. Компании грозит штраф в 50 тысяч рублей. URA.RU ранее сообщало, что в «Пятерочке», в Перми, обнаружили просроченные продукты. А по иску Роспотребнадзора в Пермском крае за несоблюдение санитарных правил оштрафовали алкомаркет «Лион». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Пермские антимонопольщики оштрафовали ООО «Агроторг» за нарушение закона о рекламе. Компания разместила на входе в магазин плакат со спиртосодержащей продукцией, что запрещается законодательством, сообщили URA.RU в пресс-службе УФАС России по Пермскому краю. «Рекламный материал с изображением спиртосодержащего продукта, направленный на продвижение товара, предлагаемого к продаже в продуктовой сети, размещался на наружных дверях при входе в магазин „Пятерочка“ в Мотовилихинском районе Перми. Пермское УФАС России выявило в данном случае нарушение Закона о рекламе, который запрещает размещать рекламу алкоголя указанным способом», — отметили в пресс-службе. «Агроторг» признали виновным в нарушении части 1 статьи 14.3 КоАП РФ. Компании грозит штраф в 50 тысяч рублей. URA.RU ранее сообщало, что в «Пятерочке», в Перми, обнаружили просроченные продукты. А по иску Роспотребнадзора в Пермском крае за несоблюдение санитарных правил оштрафовали алкомаркет «Лион».