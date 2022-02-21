21 февраля 2022

В Перми сетевой гигант получил штраф за рекламу алкоголя

© Служба новостей «URA.RU»
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Меры безопасности, от короновируса, в магазинах Пятерочка и Монетка. Тюмень, пятерочка, магазин
«Пятерочка» нарушила закон о рекламе Фото:

Пермские антимонопольщики оштрафовали ООО «Агроторг» за нарушение закона о рекламе. Компания разместила на входе в магазин плакат со спиртосодержащей продукцией, что запрещается законодательством, сообщили URA.RU в пресс-службе УФАС России по Пермскому краю.

«Рекламный материал с изображением спиртосодержащего продукта, направленный на продвижение товара, предлагаемого к продаже в продуктовой сети, размещался на наружных дверях при входе в магазин „Пятерочка“ в Мотовилихинском районе Перми. Пермское УФАС России выявило в данном случае нарушение Закона о рекламе, который запрещает размещать рекламу алкоголя указанным способом», — отметили в пресс-службе.

«Агроторг» признали виновным в нарушении части 1 статьи 14.3 КоАП РФ. Компании грозит штраф в 50 тысяч рублей.

URA.RU ранее сообщало, что в «Пятерочке», в Перми, обнаружили просроченные продукты. А по иску Роспотребнадзора в Пермском крае за несоблюдение санитарных правил оштрафовали алкомаркет «Лион».

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Пермские антимонопольщики оштрафовали ООО «Агроторг» за нарушение закона о рекламе. Компания разместила на входе в магазин плакат со спиртосодержащей продукцией, что запрещается законодательством, сообщили URA.RU в пресс-службе УФАС России по Пермскому краю. «Рекламный материал с изображением спиртосодержащего продукта, направленный на продвижение товара, предлагаемого к продаже в продуктовой сети, размещался на наружных дверях при входе в магазин „Пятерочка“ в Мотовилихинском районе Перми. Пермское УФАС России выявило в данном случае нарушение Закона о рекламе, который запрещает размещать рекламу алкоголя указанным способом», — отметили в пресс-службе. «Агроторг» признали виновным в нарушении части 1 статьи 14.3 КоАП РФ. Компании грозит штраф в 50 тысяч рублей. URA.RU ранее сообщало, что в «Пятерочке», в Перми, обнаружили просроченные продукты. А по иску Роспотребнадзора в Пермском крае за несоблюдение санитарных правил оштрафовали алкомаркет «Лион».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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