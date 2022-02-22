Зеленский ответил на просьбу Донбасса отвести войска. «Мы не общаемся»

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Зеленский продолжает игнорировать ДНР и ЛНР Фото:
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Признание независимости ДНР и ЛНР

Украинский лидер Владимир Зеленский отказался рассматривать призыв ДНР и ЛНР об отводе войск. Об этом сообщает «Страна.ua».

«А кто просил? Мы с ними не общаемся. Мы не понимаем, кто это», — сказал Зеленский во время пресс-конференции, отвечая на вопрос будет ли Киев реагировать на просьбы со стороны руководства Донецкой и Луганской народных республик.

Президент Украины также рассказал, что сейчас рассматривает запрос МИДа о разрыве дипломатических отношений с РФ. Дело в том, что ранее Россия признала ДНР и ЛНР.

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Украинский лидер Владимир Зеленский отказался рассматривать призыв ДНР и ЛНР об отводе войск. Об этом сообщает «Страна.ua». «А кто просил? Мы с ними не общаемся. Мы не понимаем, кто это», — сказал Зеленский во время пресс-конференции, отвечая на вопрос будет ли Киев реагировать на просьбы со стороны руководства Донецкой и Луганской народных республик. Президент Украины также рассказал, что сейчас рассматривает запрос МИДа о разрыве дипломатических отношений с РФ. Дело в том, что ранее Россия признала ДНР и ЛНР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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