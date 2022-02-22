Украинский лидер Владимир Зеленский отказался рассматривать призыв ДНР и ЛНР об отводе войск. Об этом сообщает «Страна.ua».
«А кто просил? Мы с ними не общаемся. Мы не понимаем, кто это», — сказал Зеленский во время пресс-конференции, отвечая на вопрос будет ли Киев реагировать на просьбы со стороны руководства Донецкой и Луганской народных республик.
Президент Украины также рассказал, что сейчас рассматривает запрос МИДа о разрыве дипломатических отношений с РФ. Дело в том, что ранее Россия признала ДНР и ЛНР.
Украинский лидер Владимир Зеленский отказался рассматривать призыв ДНР и ЛНР об отводе войск. Об этом сообщает «Страна.ua». «А кто просил? Мы с ними не общаемся. Мы не понимаем, кто это», — сказал Зеленский во время пресс-конференции, отвечая на вопрос будет ли Киев реагировать на просьбы со стороны руководства Донецкой и Луганской народных республик. Президент Украины также рассказал, что сейчас рассматривает запрос МИДа о разрыве дипломатических отношений с РФ. Дело в том, что ранее Россия признала ДНР и ЛНР.