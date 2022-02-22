Зеленский продолжает игнорировать ДНР и ЛНР Фото: Официальный сайт президента Украины © URA.RU

новость из сюжета Признание независимости ДНР и ЛНР

Украинский лидер Владимир Зеленский отказался рассматривать призыв ДНР и ЛНР об отводе войск. Об этом сообщает «Страна.ua».

«А кто просил? Мы с ними не общаемся. Мы не понимаем, кто это», — сказал Зеленский во время пресс-конференции, отвечая на вопрос будет ли Киев реагировать на просьбы со стороны руководства Донецкой и Луганской народных республик.

Президент Украины также рассказал, что сейчас рассматривает запрос МИДа о разрыве дипломатических отношений с РФ. Дело в том, что ранее Россия признала ДНР и ЛНР.