Отоларинголог рассказал о последствиях «Омикрона» для детей

23 февраля 2022 в 05:09 Размер текста - 17 +

«Омикрон» стал чаще провоцировать у детей воспалению аденоидной ткани Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 С приходом штамма коронавируса «Омикрон» дети и подростки стали чаще испытывать длительные проблемы с аденоидами. Об этом в разговоре с URA.RU заявил отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. «Если мы говорим про подростков, то воспаляется носоглотка, а там находятся аденоиды, то есть, дети гораздо чаще стали подвержены острому аденоидиту — воспалению аденоидной ткани, и аденоидным вегетациям — разрастанием аденоидов. И уже статистика такая есть, что детей болеет много. Не то, что классами закрывают, а целыми школами. Дети все болеют и те, кто подвержены воспалениям уха, горла и носа, слизистые оболочки слабые, у них картина аденоидов будет бушевать», — сказал Владимир Зайцев. Врач-отоларинголог, отоневролог Ольга Мальченко в беседе с URA.RU подтвердила, что дети стали чаще подвергаться острому аденоидиту (проявляется повышением температуры и резким нарушением носового дыхания — прим. URA.RU) на фоне распространения «Омикрон» — штамма. «У детей это более уязвимое место, чем у взрослых. Аденоиды атрофируются, поэтому у них идет ринит, фарингит, горло болит, насморк и присоединяется аденоидит длительный», — добавила собеседница агентства. Владимир Зайцев отметил, что хирургического вмешательства при остром аденоидите можно избежать, если родители вовремя распознают болезнь. «Эта история бушует у детей в детском возрасте: двух, трех, четырех, пяти, шести лет, и в школьном возрасте. Если родители за ребенком не следят, то уже и у подростка, и у взрослого человека картина аденоидита может быть, поэтому взрослым людям аденоиды удаляют», — уточнил отоларинголог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

С приходом штамма коронавируса «Омикрон» дети и подростки стали чаще испытывать длительные проблемы с аденоидами. Об этом в разговоре с URA.RU заявил отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. «Если мы говорим про подростков, то воспаляется носоглотка, а там находятся аденоиды, то есть, дети гораздо чаще стали подвержены острому аденоидиту — воспалению аденоидной ткани, и аденоидным вегетациям — разрастанием аденоидов. И уже статистика такая есть, что детей болеет много. Не то, что классами закрывают, а целыми школами. Дети все болеют и те, кто подвержены воспалениям уха, горла и носа, слизистые оболочки слабые, у них картина аденоидов будет бушевать», — сказал Владимир Зайцев. Врач-отоларинголог, отоневролог Ольга Мальченко в беседе с URA.RU подтвердила, что дети стали чаще подвергаться острому аденоидиту (проявляется повышением температуры и резким нарушением носового дыхания — прим. URA.RU) на фоне распространения «Омикрон» — штамма. «У детей это более уязвимое место, чем у взрослых. Аденоиды атрофируются, поэтому у них идет ринит, фарингит, горло болит, насморк и присоединяется аденоидит длительный», — добавила собеседница агентства. Владимир Зайцев отметил, что хирургического вмешательства при остром аденоидите можно избежать, если родители вовремя распознают болезнь. «Эта история бушует у детей в детском возрасте: двух, трех, четырех, пяти, шести лет, и в школьном возрасте. Если родители за ребенком не следят, то уже и у подростка, и у взрослого человека картина аденоидита может быть, поэтому взрослым людям аденоиды удаляют», — уточнил отоларинголог.