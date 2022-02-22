22 февраля 2022

Отоларинголог рассказал о последствиях «Омикрона» для детей

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Городские зарисовки. Челябинск, ребенок, школьники, близнецы, дети
«Омикрон» стал чаще провоцировать у детей воспалению аденоидной ткани Фото:
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Коронавирус COVID-19

С приходом штамма коронавируса «Омикрон» дети и подростки стали чаще испытывать длительные проблемы с аденоидами. Об этом в разговоре с URA.RU заявил отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

«Если мы говорим про подростков, то воспаляется носоглотка, а там находятся аденоиды, то есть, дети гораздо чаще стали подвержены острому аденоидиту — воспалению аденоидной ткани, и аденоидным вегетациям — разрастанием аденоидов. И уже статистика такая есть, что детей болеет много. Не то, что классами закрывают, а целыми школами. Дети все болеют и те, кто подвержены воспалениям уха, горла и носа, слизистые оболочки слабые, у них картина аденоидов будет бушевать», — сказал Владимир Зайцев.

Врач-отоларинголог, отоневролог Ольга Мальченко в беседе с URA.RU подтвердила, что дети стали чаще подвергаться острому аденоидиту (проявляется повышением температуры и резким нарушением носового дыхания — прим. URA.RU) на фоне распространения «Омикрон» — штамма. «У детей это более уязвимое место, чем у взрослых. Аденоиды атрофируются, поэтому у них идет ринит, фарингит, горло болит, насморк и присоединяется аденоидит длительный», — добавила собеседница агентства.

Владимир Зайцев отметил, что хирургического вмешательства при остром аденоидите можно избежать, если родители вовремя распознают болезнь. «Эта история бушует у детей в детском возрасте: двух, трех, четырех, пяти, шести лет, и в школьном возрасте. Если родители за ребенком не следят, то уже и у подростка, и у взрослого человека картина аденоидита может быть, поэтому взрослым людям аденоиды удаляют», — уточнил отоларинголог.

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С приходом штамма коронавируса «Омикрон» дети и подростки стали чаще испытывать длительные проблемы с аденоидами. Об этом в разговоре с URA.RU заявил отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. «Если мы говорим про подростков, то воспаляется носоглотка, а там находятся аденоиды, то есть, дети гораздо чаще стали подвержены острому аденоидиту — воспалению аденоидной ткани, и аденоидным вегетациям — разрастанием аденоидов. И уже статистика такая есть, что детей болеет много. Не то, что классами закрывают, а целыми школами. Дети все болеют и те, кто подвержены воспалениям уха, горла и носа, слизистые оболочки слабые, у них картина аденоидов будет бушевать», — сказал Владимир Зайцев. Врач-отоларинголог, отоневролог Ольга Мальченко в беседе с URA.RU подтвердила, что дети стали чаще подвергаться острому аденоидиту (проявляется повышением температуры и резким нарушением носового дыхания — прим. URA.RU) на фоне распространения «Омикрон» — штамма. «У детей это более уязвимое место, чем у взрослых. Аденоиды атрофируются, поэтому у них идет ринит, фарингит, горло болит, насморк и присоединяется аденоидит длительный», — добавила собеседница агентства. Владимир Зайцев отметил, что хирургического вмешательства при остром аденоидите можно избежать, если родители вовремя распознают болезнь. «Эта история бушует у детей в детском возрасте: двух, трех, четырех, пяти, шести лет, и в школьном возрасте. Если родители за ребенком не следят, то уже и у подростка, и у взрослого человека картина аденоидита может быть, поэтому взрослым людям аденоиды удаляют», — уточнил отоларинголог.
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