Совфед разрешил Путину ввести войска в Донбасс

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201-я российская военная база. Таджикистан, Душанбе, солдаты, военнослужащие цво, военная база, строй, 201военная база
Россия отправит в Донбасс миротворцев, заявила Валентина Матвиенко Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Президент России Владимир Путин направил в Совет Федерации РФ обращение, с просьбой разрешить использование российских войск за рубежом. В Совфеде единогласно одобрили предложение президента. Трансляция заседания шла на youtube-канале Совета Федерации.

«В соответствии с договором о дружбе и сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ДНР и ЛНР вношу предложение о принятии постановления Совета Федерации федерального собрания о согласии на использование вооруженных сил РФ за пределами территории РФ на основе общепризнанных норм и принципов международного права», — говорится в обращении Путина. Обращение зачитал заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

За принятие обращения Путина проголосовали все 154 сенатора. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что в Донбасс отправят миротворцев.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее заявил, что на территории ДНР и ЛНР уже присутствуют российские войска. По данным американских СМИ, российские войска получили приказ о «нападении» на Украину.

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Президент России Владимир Путин направил в Совет Федерации РФ обращение, с просьбой разрешить использование российских войск за рубежом. В Совфеде единогласно одобрили предложение президента. Трансляция заседания шла на youtube-канале Совета Федерации. «В соответствии с договором о дружбе и сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ДНР и ЛНР вношу предложение о принятии постановления Совета Федерации федерального собрания о согласии на использование вооруженных сил РФ за пределами территории РФ на основе общепризнанных норм и принципов международного права», — говорится в обращении Путина. Обращение зачитал заместитель министра обороны РФ Николай Панков. За принятие обращения Путина проголосовали все 154 сенатора. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что в Донбасс отправят миротворцев. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее заявил, что на территории ДНР и ЛНР уже присутствуют российские войска. По данным американских СМИ, российские войска получили приказ о «нападении» на Украину.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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