Совфед разрешил Путину ввести войска в Донбасс

Президент России Владимир Путин направил в Совет Федерации РФ обращение, с просьбой разрешить использование российских войск за рубежом. В Совфеде единогласно одобрили предложение президента. Трансляция заседания шла на youtube-канале Совета Федерации.
«В соответствии с договором о дружбе и сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ДНР и ЛНР вношу предложение о принятии постановления Совета Федерации федерального собрания о согласии на использование вооруженных сил РФ за пределами территории РФ на основе общепризнанных норм и принципов международного права», — говорится в обращении Путина. Обращение зачитал заместитель министра обороны РФ Николай Панков.
За принятие обращения Путина проголосовали все 154 сенатора. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что в Донбасс отправят миротворцев.
Президент России Владимир Путин направил в Совет Федерации РФ обращение, с просьбой разрешить использование российских войск за рубежом. В Совфеде единогласно одобрили предложение президента. Трансляция заседания шла на youtube-канале Совета Федерации. «В соответствии с договором о дружбе и сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ДНР и ЛНР вношу предложение о принятии постановления Совета Федерации федерального собрания о согласии на использование вооруженных сил РФ за пределами территории РФ на основе общепризнанных норм и принципов международного права», — говорится в обращении Путина. Обращение зачитал заместитель министра обороны РФ Николай Панков. За принятие обращения Путина проголосовали все 154 сенатора. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что в Донбасс отправят миротворцев. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее заявил, что на территории ДНР и ЛНР уже присутствуют российские войска. По данным американских СМИ, российские войска получили приказ о «нападении» на Украину.