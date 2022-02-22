Премьер Британии: Россия уже вторглась на Украину

Российские войска присутствуют на территории ДНР и ЛНР, заявил Борис Джонсон Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Россия уже вторглась на территорию Украины, так как российские войска присутствуют в Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе своего выступления в парламенте.

«На территории ДНР и ЛНР есть российские военные и это является вторжением. Из-за этого Великобритания вводит санкции против пяти российских банков, а также против братьев Ротенбергов и Геннадия Тимченко», — передает ТАСС слова Джонсона.

Джонсон ранее заявил, что план «российского вторжения» на Украину может привести к самой масштабной войне со времен Второй Мировой. На фоне обострения ситуации в Донбассе Великобритания приняла решение ужесточить санкции в отношении России. Новый пакет санкций поддержат в Германии.