Премьер Британии: Россия уже вторглась на Украину

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
201-я российская военная база. Таджикистан, Душанбе, солдаты, оружие, военная форма, униформа, огнестрельное оружие, военнослужащие цво, военная база, 201военная база
Российские войска присутствуют на территории ДНР и ЛНР, заявил Борис Джонсон Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Россия уже вторглась на территорию Украины, так как российские войска присутствуют в Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе своего выступления в парламенте.

«На территории ДНР и ЛНР есть российские военные и это является вторжением. Из-за этого Великобритания вводит санкции против пяти российских банков, а также против братьев Ротенбергов и Геннадия Тимченко», — передает ТАСС слова Джонсона.

Джонсон ранее заявил, что план «российского вторжения» на Украину может привести к самой масштабной войне со времен Второй Мировой. На фоне обострения ситуации в Донбассе Великобритания приняла решение ужесточить санкции в отношении России. Новый пакет санкций поддержат в Германии.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия уже вторглась на территорию Украины, так как российские войска присутствуют в Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе своего выступления в парламенте. «На территории ДНР и ЛНР есть российские военные и это является вторжением. Из-за этого Великобритания вводит санкции против пяти российских банков, а также против братьев Ротенбергов и Геннадия Тимченко», — передает ТАСС слова Джонсона. Джонсон ранее заявил, что план «российского вторжения» на Украину может привести к самой масштабной войне со времен Второй Мировой. На фоне обострения ситуации в Донбассе Великобритания приняла решение ужесточить санкции в отношении России. Новый пакет санкций поддержат в Германии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...