Мигрантов хотят высылать из России за нарушения ПДД

23 февраля 2022 в 09:21 Размер текста - 17 +

Мигрантов смогут выслать за отказ пройти медосвидетельствование Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Иностранцев могут начать высылать из России за нарушения правил дорожного движения, которые совершены в пьяном виде. Об этом сообщили в пресс-службе МВД. «Предполагается пересмотр отдельных составов административных правонарушений в сфере миграции. Также установление административной ответственности для иностранных граждан в виде высылки (взамен существующего административного выдворения) не только за миграционные правонарушения, но и за совершение иных административных правонарушений. Составы которых будут определены проектом нового КоАП, разрабатываемого Минюстом России», — сообщили ТАССу в пресс-службе МВД. Такие составы административных нарушений определят в новом КоАП как «грубые». К ним будут относиться также экстремизм, терроризм, коррупционная направленность, нарушения в сфере оборота оружия, наркотиков, которые посягают на общественную безопасность или правопорядок в общественных местах. Также к ним отнесут «правонарушения в области безопасности дорожного движения, совершенные в состоянии опьянения или сопряженные с отказом водителя транспортного средства пройти медицинское освидетельствование», отметили в ведомстве. В МВД подготовили законопроект, в котором определят новые механизмы контроля за мигрантами. Понятия выдворение за пределы России и депортации объединят в «высылку за пределы РФ». Ранее президент РФ Владимир Путин призвал наказывать мигрантов за экстремизм, в том числе высылкой за пределы страны. По его словам, серьезным сигналом стало увеличение числа преступлений в 2021 году, которые были связаны с экстремизмом. Глава государства призвал разработать жесткие меры при нелегальной миграции, передает «Царьград». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Иностранцев могут начать высылать из России за нарушения правил дорожного движения, которые совершены в пьяном виде. Об этом сообщили в пресс-службе МВД. «Предполагается пересмотр отдельных составов административных правонарушений в сфере миграции. Также установление административной ответственности для иностранных граждан в виде высылки (взамен существующего административного выдворения) не только за миграционные правонарушения, но и за совершение иных административных правонарушений. Составы которых будут определены проектом нового КоАП, разрабатываемого Минюстом России», — сообщили ТАССу в пресс-службе МВД. Такие составы административных нарушений определят в новом КоАП как «грубые». К ним будут относиться также экстремизм, терроризм, коррупционная направленность, нарушения в сфере оборота оружия, наркотиков, которые посягают на общественную безопасность или правопорядок в общественных местах. Также к ним отнесут «правонарушения в области безопасности дорожного движения, совершенные в состоянии опьянения или сопряженные с отказом водителя транспортного средства пройти медицинское освидетельствование», отметили в ведомстве. В МВД подготовили законопроект, в котором определят новые механизмы контроля за мигрантами. Понятия выдворение за пределы России и депортации объединят в «высылку за пределы РФ». Ранее президент РФ Владимир Путин призвал наказывать мигрантов за экстремизм, в том числе высылкой за пределы страны. По его словам, серьезным сигналом стало увеличение числа преступлений в 2021 году, которые были связаны с экстремизмом. Глава государства призвал разработать жесткие меры при нелегальной миграции, передает «Царьград».