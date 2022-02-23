В Минздраве предупредили о смертельных рисках коронавируса

По словам Михаила Мурашко, пациентам с хроническими заболеваниями важно вовремя обратиться в больницу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

У пациентов с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями риск смертности после перенесенного коронавируса возрастает до пяти-семи раз. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Риск смертности у пациентов с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями после коронавируса возрастает до 5-7 раз. Поэтому важно вовремя обратиться к специалистам», — цитирует Мурашко РИА «Новости».