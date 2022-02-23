В Минздраве предупредили о смертельных рисках коронавируса

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Суперфинал всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». Москва, портрет, мурашко михаил
По словам Михаила Мурашко, пациентам с хроническими заболеваниями важно вовремя обратиться в больницу Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

У пациентов с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями риск смертности после перенесенного коронавируса возрастает до пяти-семи раз. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Риск смертности у пациентов с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями после коронавируса возрастает до 5-7 раз. Поэтому важно вовремя обратиться к специалистам», — цитирует Мурашко РИА «Новости».

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У пациентов с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями риск смертности после перенесенного коронавируса возрастает до пяти-семи раз. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. «Риск смертности у пациентов с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями после коронавируса возрастает до 5-7 раз. Поэтому важно вовремя обратиться к специалистам», — цитирует Мурашко РИА «Новости».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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